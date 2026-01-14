Παρουσίαση πολεοδομικών σχεδίων από το Δήμο Μεσσήνης

Δημόσια παρουσίαση των σεναρίων εξέλιξης της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδων, Ιθώμης και Τρικόρφου πραγματοποιεί ο Δήμος Μεσσήνης, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 11.30 το πρωί, στο Δημαρχείο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου).

Ο Δήμος Μεσσήνης προσκαλεί τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς στην εκδήλωση παρουσίασης κι ενημερώνει ότι αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” και πως θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων.

Την επόμενη ημέρα, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου αρχίζει η διαδικτυακή υποβολή των τελικών σχολίων/παρατηρήσεων για το προτεινόμενο σενάριο στην σελίδα https://polsxedia.ypen.gov.gr/ του ΥΠΕΝ η οποία και θα διαρκέσει 5 ημερολογιακές ημέρες.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα εναλλακτικά σενάρια και την πρόταση του μελετητή και να υποβάλει στην πλατφόρμα σχεδιασμού σχόλια και παρατηρήσεις, που λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από τους μελετητές.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, καθώς η συμμετοχή και οι απόψεις των πολιτών είναι καθοριστικές για την οριστική διαμόρφωση του σχεδίου.