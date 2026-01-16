Ανάγκη μελέτης ομβρίων στη Μικρή Μαντίνεια

Τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον παραλιακό δρόμο της Μικρής Μαντίνειας αλλά και στους κάθετους δρόμους Ελαίας, Βεντήρη, Πεζόρτης και Β. Παναγιώταρου ζήτησε στη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής ο πρόεδρος της Κοινότητας Στέλιος Λιακέας.

Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετώπισαν κάτοικοι και επαγγελματίες στη Μικρή Μαντίνεια και την Αβία ξημερώνοντας Χριστούγεννα, καθώς χείμαρροι κατέβασαν αρκετό νερό και φερτά υλικά με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τόσο ο κεντρικός δρόμος, όσο και άλλοι οδοί.

Ο κ. Λιακέας σχολίασε πως η ανταπόκριση του Δήμου και των υπηρεσιών του ήταν άμεση, ωστόσο με την παραμικρή βροχή -όπως είπε- προκύπτουν ζητήματα στην περιοχή, τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια μελέτη δικτύων ομβρίων υδάτων για τον παραλιακό δρόμο. Παράλληλα, πρότεινε σε ότι έχει να κάνει με τα ρέματα αλλά και την γενικότερη προβληματική κατάσταση να ετοιμάσει η ΔΕΥΑΚ σε συνεργασία με την Περιφέρεια μια μελέτη, ώστε να μην γεμίζουν μεταξύ άλλων λάσπες και άλλα υλικά τα καταστήματα με το παραμικρό και η καθημερινότητα των ντόπιων να βελτιωθεί.

Ο αντιδήμαρχος Παντελής Δρούγας, ο οποίος έδωσε το παρών στο προαναφερόμενο συμβάν για το συντονισμό της επιχείρησης, σημείωσε πως μετέφερε από την πλευρά του προς την Περιφέρεια την ανάγκη υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων κυρίως στους κάθετους δρόμους που καταλήγουν στον παραλιακό άξονα, με στόχο τη βελτίωση της απορροής των ομβρίων υδάτων και την ενίσχυση της πρόληψης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, επιβεβαίωσε πως οι οδοί που αναφέρθηκαν είναι απολήξεις ρεμάτων, ενημερώνοντας πως ο Δήμος θα δώσει όλα τα στοιχεία στην Περιφέρεια ώστε να τρέξουν οι όποιες διαδικασίες. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συμπλήρωσε πως η ΔΕΥΑΚ έχει μια έτοιμη μελέτη για τα Αρφαρά και το Πλατύ για τη διαχείριση των ομβρίων, τονίζοντας πως μπορεί να κοιτάξει και το συγκεκριμένο θέμα ώστε να γίνει η ανάλογη παρέμβαση.