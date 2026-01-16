Μελέτη από την ΤΕΡΝΑ για αποκατάσταση της Μαραθόλακκας - Αντιπαράθεση για ύπαρξη χημικών και βαρέων μετάλλων

Αντέδρασε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης στη συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τα στοιχεία διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας πως στα στραγγίσματα στον πρώην χώρο διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου, βρέθηκαν χημικά και βαρέα μέταλλα πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασαν οι δημοτικές σύμβουλοι Ευγενία Κούβελα (της μείζονος μειοψηφίας) και Χριστίνα Καντζιλιέρη (της Λαϊκής Συσπείρωσης) σε θέματα – ερωτήσεις που κατέθεσαν.

Ωστόσο, ο δήμαρχος αποδέχθηκε την πρόσκληση – προτροπή τους “να κάνουμε μια μέτρηση (στη Μαραθόλακκα) και να ανακοινώσουμε την ανάλυση” κι ενημέρωσε πως για την αποκατάσταση του χώρου, όπου υπάρχουν χιλιάδες δέματα υπολειμμάτων – σκουπιδιών (τα περισσότερα διαλυμένα), η ΤΕΡΝΑ (ανάδοχος της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου) εκπονεί μελέτη που αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου κι έπειτα θα αναζητηθεί χρηματοδότηση για την αποκατάσταση.

Αναλυτικά, η Ευγενία Κούβελα στην ερώτησή της με θέμα “Κατάσταση και συνθήκες που επικρατούν στη Μαραθόλακκα Ταϋγέτου. Ποιες ενέργειες και διεκδικήσεις έχετε ήδη δρομολογήσει ή σκοπεύετε να προχωρήσετε για την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος για τη δημόσια υγεία”, αναφέρθηκε στη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα για τις παλιές χωματερές, που κάνει λόγο για “στραγγίσματα σε μαύρο υγρό που έχει τοξικές ουσίες”, στη Μαραθόλακκα. Είπε ότι “βρέθηκαν βαρέα μέταλλα και χημικά, επικίνδυνα υγρά που χρειάζονται επεξεργασία”, ρώτησε “πότε έγινε η τελευταία μέτρηση και ποια τα αποτελέσματα” και προέτρεψε “να κάνετε τώρα μετρήσεις από έγκυρα εργαστήρια”.

Η Χριστίνα Καντζιλιέρη στη ερώτησή της με θέμα “Επικίνδυνος εφησυχασμός και αντιφάσεις της δημοτικής αρχής για την τοξική ρύπανση στη Μαραθόλακκα”, αναφέρθηκε και αυτή στη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα, “με χημικά και βαρέα μέταλλα πολύ πάνω από τα όρια” και παρατήρησε πως “δεν υπάρχει τελικά μελέτη αποκατάστασης”. Αναρωτήθηκε “πώς είναι δυνατόν να μην προβληματίζεστε από καρκινογόνες ουσίες” και ρώτησε “γιατί δεν κάνει ο Δήμος αυτή την έρευνα και τι γίνεται με την αποκατάσταση”.

Απαντώντας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας είπε ότι “από το 2010 η Μαραθόλακκα δεν αποτελεί ΧΑΔΑ. Από τότε και μέχρι τον Ιούνιο του 2023 γινόταν επεξεργασία των απορριμμάτων από εργολάβο”. Ενημέρωσε για το τι περιελάμβανε η επεξεργασία της προσωρινής διαχείρισης στη Μαραθόλακκα, μεταξύ των οποίων “δεματοποίηση υπολειμματικών απορριμμάτων και συγκέντρωση των στραγγισμάτων που επεξεργάζονται σε κόμπακτ βιολογικό και στη συνέχεια στον Βιολογικό της Καλαμάτας”. Δήλωσε ότι “ποτέ δεν είχε επισημανθεί η παρουσία βαρέων μετάλλων και τα στραγγίσματα ήταν κάτω από τα όρια” και κατέληξε: “Η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αποκατάσταση της Μαραθόλακκας. Και ύστερα θα αναζητήσουμε χρήματα για την ολοκληρωμένη αποκατάσταση του χώρου”.

Στη δευτερολογία της η κ. Κούβελα επισήμανε ότι “καμία προμελέτη για την αποκατάσταση της Μαραθόλακκας δεν έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια, όπως μας λέγατε. Και η Πυροσβεστική κάθε χρόνο αναφέρει ότι αποτελεί «ωρολογιακή βόμβα»”. Και προέτρεψε “κάντε τώρα μετρήσεις για να δούμε τι γίνεται στη Μαραθόλακκα. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη δημόσια υγεία”.

Η κ. Καντζιλιέρη υποστήριξε ότι “η Μαραθόλακκα ουσιαστικά είναι ΧΑΔΑ, υπάρχουν στραγγίδια” και αναρωτήθηκε “δεν έχετε την αγωνία να γίνει έλεγχος;”. Ρώτησε αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη μελέτη και προέτρεψε “ας γίνει μια μέτρηση”.

Ο κ Σκοπετέας απάντησε πως “δεν έχει κοινοποιηθεί έρευνα στον Δήμο”, αποδέχθηκε “αν είναι να προχωρήσουμε σε ανεξάρτητη ανάλυση, θα το κάνουμε” και είπε πως “η τελευταία μέτρηση ήταν το 2023, λίγο πριν κλείσει η Μαραθόλακκα”.

Ολοκληρώνοντας τις απαντήσεις, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “από την 1η Ιουλίου 2023 τα σκουπίδια πηγαίνουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση στην Καλλιρρόη. Από το 2010 ο Δήμος Καλαμάτας ήταν ο μοναδικός που δεν είχε ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Δεν είναι δυνατόν από τη διαχείριση που γινόταν, να έχουμε βαρέα μέταλλα. Για το αν υπάρχουν σήμερα, θα κάνουμε μέτρηση”.

Αμφισβητώντας την επίσκεψη και την έρευνα, είπε πως “ο χώρος στη Μαραθόλακκα δεν είναι επισκέψιμος, δεν μπορεί ο καθένας να μπει, να πάει μόνος του, πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία. Δεν ενημέρωσαν ότι θα πάνε να πάρουν ανάλυση, ας έρθουν τώρα”.

Και συμφωνώντας, δήλωσε “να κάνουμε μια μέτρηση, συμφωνούμε και να ανακοινώσουμε την ανάλυση”.

Τέλος, ο δήμαρχος ενημέρωσε πως “έχουμε διαχείριση στραγγιδίων με βυτίο από ανάδοχο. Πήρε 10 φορές τον Δεκέμβριο, γιατί έβρεξε και τα πάει για διαχείριση στον Βιολογικό. Η ΤΕΡΝΑ είναι στη φάση ολοκλήρωσης της μελέτης. Θα ολοκληρώσουν και τα περιβαλλοντικά τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου και να πάμε έπειτα στην αναζήτηση χρηματοδότησης”.