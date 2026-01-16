Το λιγνιτορυχείο στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Όπως σημειώνεται, η ΜΠΕ αφορά την εκμετάλλευση σε χώρο έκτασης 370.009,31 τμ. εντός της Ο.Π. 70, στη θέση «Μεταλλείο - Καρτελάς - Αγ. Κωνσταντίνος - Μαύρη Λίμνα - Αγ. Γεώργιος» του Δήμου Τριφυλίας, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (9/12/2025 έως 23/1/2026). Τονίζεται επίσης ότι για το συγκεκριμένο θέμα έχουν σταλεί 2 αιτήματα κατοίκων, 1 αίτημα δημοτικών συμβούλων και απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Συμπληρωματικές εγγραφές νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 025-2026. Παραχώρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ραχών στον Σύλλογο Νέων Κυπαρισσίας (ΣΥ.ΝΕ.Κ.). Λειτουργία εμποροπανήγυρης Αγ. Χαραλάμπους Δ.Κ. Φιλιατρών 2026 και ορισμός πενταμελούς επιτροπής ελέγχου. Έγκριση εισόδου - εξόδου στην ξενοδοχειακή εγκατάσταση της εταιρείας Λυμπερόπουλος & Σία ΟΕ, στην περιοχή εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Ραχών, θέση «Ατσάλι» Δ.Ε. Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων ΔΕ Φιλιατρών». Μερική ανάκληση της 9/2025 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και χορήγηση άδειας εκτέλεσης όλων των απαραίτητων χωματουργικών εργασιών, προκειμένου για την κατασκευή των αμιγώς υπογείων υποδομών που εξυπηρετούν τη διασύνδεση των τοπικών κοινοτήτων όπως αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 52/11 13- 01-2026 έγγραφο της Cosmote Technical Services. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση εισόδου-εξόδου στο συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων του Σπυρίδωνα Γεωργουλή, στην περιοχή εκτός σχεδίου της Τ.Κ. Αρμενιών, θέση «Ξηρόκαμπος» ΔΕ Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Μουριατάδα - Μεμί». Ενημέρωση και συζήτηση για τις γεωτρήσεις που είχαν γίνει στον τέως Δήμο Γαργαλιάνων και οι ισχυρισμοί που εξέφρασε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τριφυλίας Βασίλειος Τζανέτος για τη διαχείριση αυτών (θέμα που έχει τεθεί από τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκη Κατρίτση).

Κ.Μπ.