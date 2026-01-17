Εκοψαν πίτα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, τις ευχές του για καλή και παραγωγική χρονιά έδωσε ο πρόεδρος της ΚΑΚ – δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Δούβας, κάνοντας παράλληλα ένα σύντομο απολογισμό του έργου για τη χρονιά που πέρασε.

Ο δήμαρχος επισήμανε την καλή δουλειά και τη συνεργασία που υπάρχει με την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι ο Δήμος παραμένει αρωγός και στηρίζει κάθε δράση εξωστρέφειας, κάθε δράση προσέλκυσης επισκεπτών, με στόχο την καθιέρωσή της ΚΑΚ ως πολυχώρο εμπορίου, εστίασης και πολιτισμού.