Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026 13:20

Εκοψαν πίτα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Εκοψαν πίτα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε χθες το μεσημέρι, η διοίκηση της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, παρουσία και του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, τις ευχές του για καλή και παραγωγική χρονιά έδωσε ο πρόεδρος της ΚΑΚ – δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Δούβας, κάνοντας παράλληλα ένα σύντομο απολογισμό του έργου για τη χρονιά που πέρασε.
Ο δήμαρχος επισήμανε την καλή δουλειά και τη συνεργασία που υπάρχει με την Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, σημειώνοντας ότι ο Δήμος παραμένει αρωγός και στηρίζει κάθε δράση εξωστρέφειας, κάθε δράση προσέλκυσης επισκεπτών, με στόχο την καθιέρωσή της ΚΑΚ ως πολυχώρο εμπορίου, εστίασης και πολιτισμού.

