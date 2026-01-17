Καταγγελία Τζαμουράνη για το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: “Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα αντιδημοκρατικής λειτουργίας”



Επικρίνει δριμύτατα τον δήμαρχο ότι όλα αυτά γίνονται με την ανοχή του, αν όχι την καθοδήγησή του και διαμαρτύρεται πως στη συνεδρίαση λογοδοσίας της περασμένης Τετάρτης “σε καμία από τις ερωτήσεις μας δεν δόθηκαν ουσιαστικές και δεσμευτικές απαντήσεις”.



Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η παράταξη Τζαμουράνη σημειώνει:

“Η παράταξή μας «Καλαμάτα Μετά», ως μείζων μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, καταγγέλλει δημόσια τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα αντιδημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, απαξίωσης της αντιπολίτευσης και σκόπιμων ενεργειών πολιτικής προβοκάτσιας, τα οποία επαναλήφθηκαν και στη χθεσινή συνεδρίαση της λογοδοσίας.

Εδώ και δύο χρόνια, δημοτικοί μας σύμβουλοι αντιμετωπίζουν συστηματικά απρεπείς και προκλητικές συμπεριφορές, παραβίαση σε βάρος τους του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και απόπειρες φίμωσής τους από εκπροσώπους της δημοτικής πλειοψηφίας, με την ανοχή – αν όχι την

καθοδήγηση – του δημάρχου.

Χθες κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο δήμαρχος έκανε λόγο για «καλό κλίμα» στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως μετά κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης βιώσαμε και πάλι

περιστατικά αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς και αυταρχικής – απολυταρχικής νοοτροπίας.

Δεν δόθηκε ο λόγος ισομερώς στους συμβούλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας, κατά παράβαση και του Κανονισμού. Οι ίδιοι άνθρωποι που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν χαρακτηρίσει συμβούλους της παράταξής μας «τοξικούς», «αλήτες» και «παλιόπαιδα», εμφανίστηκαν να μας κάνουν μαθήματα καλής συμπεριφοράς. Ο γνωστός για τις προβοκατόρικες μεθόδους του δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, επανέφερε σκοπίμως και τεχνηέντως περιστατικά του παρελθόντος, με μοναδικό στόχο τη δημιουργία έντασης. Δεν δόθηκε από τον πρόεδρο ο λόγος επί προσωπικού που ζητήθηκε επίμονα από δημοτικό μας σύμβουλο (όπως ρητά αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργίας) στον οποίο απευθύνονταν κατηγορίες.

Τα απανωτά παρόμοια γεγονότα θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαία, ούτε αφορούν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αποτελούν συνειδητή πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής, η οποία δείχνει την δυσανεξία της σε κάθε κριτική, όταν αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τη δυναμική, τεκμηριωμένη και ουσιαστική αντιπολίτευση που ασκεί η παράταξή μας.

Στη χθεσινή λογοδοσία θέσαμε κρίσιμα ζητήματα για την πόλη: τις προκλητικές καθυστερήσεις μεγάλων αναπτυξιακών έργων, την μη αξιοποίηση της μαρίνα Καλαμάτας, την μη αποκατάσταση της Μαραθόλακκας εδώ και 3 χρόνια, τις απαράδεκτες και προσβλητικές προς τους νεκρούς ενέργειες που έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Δημοτικό Κοιμητήριο, την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, τα ζητήματα αποκατάστασης και δίκαιης αντιμετώπισης των δεσμευμένων

οικοπέδων συνδημοτών μας από το σχέδιο πόλης για πολλά χρόνια, τη λειτουργία της επιχείρησης Φάρις η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια χωρίς διευθυντή (γιατί άραγε;) ενώ διαχειρίζεται πάνω από 5 εκ. ευρώ.

Σε καμία από τις ερωτήσεις μας δεν δόθηκαν ουσιαστικές και δεσμευτικές απαντήσεις από τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής με τον δήμαρχο, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, να βρίσκεται εκτός της αίθουσας της συνεδρίασης.

Μόνο γενικόλογες τοποθετήσεις, που αποδεικνύουν την απουσία σχεδίου, βούλησης και ικανότητας να επιλύσει προβλήματα. Αποκορύφωμα της αυταρχικής και εκδικητικής νοοτροπίας που επικρατεί, αποτέλεσε το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αυθαίρετα και χωρίς λόγο, ανακοίνωσε ότι «σταματούν και οι έγγραφες ερωτήσεις», όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, παρότι είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα ερώτηση από τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Πρόκειται για ξεκάθαρη πράξη πολιτικής τιμωρίας, επειδή ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Φαββατάς – τόλμησε να καταγγείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση την απρεπή συμπεριφορά του Δημάρχου απέναντι στον δημοτικό μας σύμβουλο Σπύρο Χανδρινό στα μέσα του περασμένου Νοέμβρη”.

Καταλήγοντας, ο επικεφαλής Βασίλης Τζαμουράνης και τα μέλη της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” δηλώνουν ξεκάθαρα: “Δεν θα ανεχθούμε και δεν θα επιτρέψουμε τη φίμωση, την αυθαιρεσία και την απαξίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα συνεχίσουμε -παρά τα όποια εμπόδια- με συνέπεια, προσήλωση και αποφασιστικότητα, να δίνουμε τη μάχη για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης μας, καταγγέλλοντας πρακτικές που πλήττουν την αξιοπρέπειά μας, την ίση μεταχείριση, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα”.