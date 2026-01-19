Δήμος Καλαμάτας: Ζητεί πρόσληψη 21 ατόμων για την Υπηρεσία Καθαριότητας

Το αίτημα για την πρόσληψη των ατόμων αυτών αναμένεται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή, στη σημερινή συνεδρίασή της στη 1 το μεσημέρι.

Στο θέμα με τίτλο “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε κενές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας στην Υπηρεσία Καθαριότητας”, η Υπηρεσία αναφέρει στην εισήγησή της: “Ο Δήμος Καλαμάτας, για ενίσχυση της στελέχωσης υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, πρόκειται να υποβάλει αίτημα πρόσληψης τακτικού προσωπικού προς το υπουργείο, στα πλαίσια της εκκίνησης του Ειδικού Κύκλου Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2026, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας. Στον ειδικό κύκλο αυτό δύναται να υποβληθούν αιτήματα προσλήψεων που έχουν έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ του ΟΕΥ, εφόσον βεβαιώνεται από τους φορείς ότι η προκαλούμενη, από τις αιτούμενες προσλήψεις, δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδά τους”.

Οι ειδικότητες που θα αιτηθεί ο Δήμος Καλαμάτας είναι: 1. Πέντε άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου. 2. Πέντε άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ οδηγών 3. Εννέα άτομα κλάδου/ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων. 4. Δύο άτομα κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Αναλυτικά, όσον αφορά τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας στο υπηρεσιακό σημείωμα αναφέρεται:

“Στην Υπηρεσία Καθαριότητας έχει διαπιστωθεί διαχρονικά σημαντικό έλλειμμα προσωπικού ΥΕ εργατών καθαριότητας, και ΔΕ οδηγών έπειτα από την συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού μόνιμου προσωπικού και την αδυναμία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, λόγω των περιορισμών που έχουν τεθεί λόγω οικονομικής κρίσης και εξακολουθούν να ισχύουν. Η έλλειψη προσωπικού αφορά σε εργάτες και οδηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να στελεχώσουν τα απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου, ώστε να εκτελούνται όλα τα απαραίτητα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων απρόσκοπτα, αλλά και όλες τις υπόλοιπες εργασίες.

* Στο Τμήμα Αποκομιδής υπηρετούν 37 εργάτες (μόνιμοι και ΙΔΑΧ). Από αυτούς οι 22 μπορούν να εργασθούν σε απορριμματοφόρο όχημα ως εργάτες. Οι υπόλοιποι είτε είναι Α.Μ.Ε.Α. είτε λόγω της κατάστασης της υγείας τους, δεν δύνανται να εργασθούν σε απορριμματοφόρο.

Για να μπορούν να εκτελεσθούν όλα τα απαραίτητα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων απαιτούνται 59 εργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται σε απορριμματοφόρο, συνεπώς

υπάρχει έλλειμμα 37 εργατών συνοδών απορριμματοφόρου.

* Στο Τμήμα Οχημάτων υπηρετούν 28 οδηγοί (μόνιμοι και ΙΔΑΧ). Από αυτούς 20 μπορούν να εργαστούν ως οδηγοί φορτηγού/απορριμματοφόρου, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες είτε λόγω ειδικότητας είτε λόγω σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης

Για την εκτέλεση όλων των δρομολογίων της καθαριότητας είναι απαραίτητη η απασχόληση 36 οδηγών φορτηγού/απορριμματοφόρου, δηλαδή σήμερα υπάρχει έλλειμμα 16 οδηγών φορτηγού/απορριμματοφόρου.

Σημειώνουμε ότι σήμερα το μόνιμο καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία μας δεν επαρκεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (πλημμύρες,

πυρκαγιές κλπ.), των εκδηλώσεων που διοργανώνουν ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα, καθώς και των μετακινήσεων προσωπικού και αιρετών.

Επίσης, ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει κατά την αποχώρηση του έκτακτου προσωπικού, θα καταστεί πλέον αδύνατη η εκτέλεση όλων των προγραμμάτων αποκομιδής και η τήρηση της υποχρεωτικής 6ήμερης εργασίας. Επιπρόσθετα θα είναι δυσχερέστερη η χορήγηση αδειών και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό”.

Γ.Σ.