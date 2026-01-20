Δήμος Καλαμάτας: Προώθηση της ηλεκτροκίνησης με οχήματα και λεωφορείο

Η πρόταση αφορά δύο διακριτές πράξεις, όπως αυτές προβλέπονται στον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου. Η πρώτη πράξη αφορά την «Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων», συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ, και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης, καθώς και τη διαμόρφωση δημοτικού χώρου στάθμευσης. Η δεύτερη πράξη αφορά την «Αγορά ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και δύο μικρότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο θα εξυπηρετεί τη μετακίνηση πολιτών προς το κέντρο της πόλης, ενώ τα δύο επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα θα καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες. Όπως προβλέπεται από τη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Πελοπόννησος», στα τεύχη δημοπράτησης απαιτείται η ύπαρξη τεύχους τεκμηρίωσης κόστους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συγκρότηση της Επιτροπής Διερεύνησης Κόστους. Η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη: τον δημοτικό υπάλληλο Ηλία Τσάκαλη ως πρόεδρο, καθώς και τους επιστημονικούς συνεργάτες Γεώργιο Μαλαπέρδα και Φώτη Ασημακόπουλο ως μέλη.

Ενστάσεις για το ύψος των δαπανών

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, εκφράστηκαν προβληματισμοί από τη μείζονα μειοψηφία σχετικά με το κόστος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ο επικεφαλής της παράταξης, Βασίλης Τζαμουράνης, ανέφερε ότι το κόστος ενός καλού ηλεκτρικού αυτοκινήτου κυμαίνεται μεταξύ 40.000 και 50.000 ευρώ, θέτοντας το ερώτημα αν το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο κατ’ επέκταση θα φτάσει τις 400.000 ευρώ. Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε ότι τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κοστολογούνται άνω των 300.000 ευρώ. Ο κ. Τζαμουράνης επεσήμανε παράλληλα, ότι το κόστος ενός συμβατικού λεωφορείου, σύμφωνα με επαγγελματίες του ΚΤΕΛ, κυμαίνεται μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός τόνισε ότι στην αγορά υπάρχουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα με τιμές που ξεκινούν από τις 25.000 ευρώ. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας υπογράμμισε ότι τα τελικά ποσά θα προσδιοριστούν κατά τη σύνταξη της μελέτης, διευκρινίζοντας ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει χρηματοδότηση έως τα ανώτατα προβλεπόμενα όρια του προγράμματος.

Τ.Αν.