Δήμος Καλαμάτας: Πράσινο φως για προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητα

Η απόφαση αφορά την πρόθεση του Δήμου να υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, με στόχο την ενίσχυση των ανταποδοτικών υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία της καθαριότητας σε ολόκληρη την πόλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πρόσληψη συνολικά 21 εργαζομένων και ειδικότερα:

5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, 5 ΔΕ Οδηγών, 9 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων και 2 ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού προσωπικού. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, οι ανάγκες χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες, λόγω σημαντικών ελλείψεων προσωπικού, επικείμενων συνταξιοδοτήσεων, αλλά και αυξημένων λειτουργικών απαιτήσεων της υπηρεσίας, τόσο στην αποκομιδή απορριμμάτων όσο και στη διοικητική υποστήριξη. Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε πως οι ανταποδοτικές υπηρεσίες εξαιρούνται των μνημονιακών δεσμεύσεων και των ποσοστώσεων. “Εφτασε ο καιρός να στελεχωθεί με μόνιμες θέσεις η Διεύθυνση Καθαριότητας και γενικότερα οι ανταποδοτικές υπηρεσίες” σχολίασε. Μετά από ερώτηση της αντιπολίτευσης, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως οι ανάγκες του Δήμου είναι προφανώς περισσότερες, εστιάζοντας στην παρούσα φάση στις θέσεις που είναι κενές στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. “Οταν τον Μάρτιο θα έρθει η τροποποίηση του νέου ΟΕΗ, τότε θα προβλέψουμε τις θέσεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω κενών (συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις κ.τ.λ)” πρόσθεσε. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης μετέφερε την πάγια θέση της παράταξής του ότι το προσωπικό πρέπει να είναι μόνιμο, έστω και σε λιγότερο αριθμό, ούτως ώστε να μην εργάζεται εν μέσω αβεβαιότητας. Ο ίδιος στάθηκε και στη διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ που θα ακολουθηθεί, υπογραμμίζοντας πως οι 32 συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δήμου από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που εργάζονταν από το 2022 με παρατάσεις που απολύθηκαν πρόσφατα, θα μπορέσουν τουλάχιστον να διεκδικήσουν κάποιες εκ των θέσεων αυτών, με βάση και την προϋπηρεσία τους.

Τ.Αν.