Ελπίδες για αναβάθμιση του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στις 220.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα και οι ανάγκες συντήρησης των εγκαταστάσεων, καθώς μέρος της επιχορήγησης αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά LED. Σχετικά με το συνολικό κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης, ανέρχεται -όπως έχει γίνει γνωστό- στο ποσό του 1.050.000 ευρώ, τονίζοντας ο προεδρεύων του Πνευματικού Κέντρου Νικήτας Καραμούζης πως ναι μεν οι ελπίδες είναι αρκετές και ότι τα νέα που φθάνουν είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο δεν υπάρχει τελική απάντηση, γι’ αυτό και οι παραπάνω παρεμβάσεις είναι απαραίτητες. Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο ίδιος εξήγησε πως δεν τίθεται θέμα σπασμένων καθισμάτων στο αμφιθέατρο και ότι κάποια πλαστικά ενδεχομένως να βγαίνουν από τη θέση τους, όντας σε κάθε περίπτωση λειτουργικά. Ως προς τις αναθέσεις, γνωστοποίησε πως γίνεται αναζήτηση στους τοπικούς επιχειρηματίες, προκύπτοντας η καλύτερη και πιο συμφέρουσα προσφορά. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης επανέλαβε την πρόταση του για τη μεταφορά της Δημοτικής Πινακοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο, θεωρώντας πως είναι ο καταλληλότερος χώρος.

Τ.Αν.