Κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη όλα τα σχολεία στο Δήμο Δυτικής Μάνης, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Δυτικής Μάνης αναφέρει:

"Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Μάνης Γιώργου Χιουρέα και κατόπιν εισήγησης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός της επικράτειας του Δήμου Δυτικής Μάνης, καθώς και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κάμπου, θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των μαθητών, των παιδιών προσχολικής ηλικίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού, λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων που προβλέπονται και για την περιοχή μας από το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε την Τρίτη 20.01.2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία".