Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Ομόφωνο “όχι” για λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

Στη συνεδρίαση που έγινε παρουσία πλήθους κόσμου που ανησυχεί για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όλες οι τοποθετήσεις ήταν κατά της λειτουργίας, επισημαίνοντας πως μόνο αρνητικές συνέπειες θα έχει για την περιοχή. Μια περιοχή, που η ανάπτυξή της όπως τονίστηκε βασίζεται στον πρωτογενή αγροτικό τομέα και τον τουρισμό και μια τέτοια επένδυση θα είναι καταστροφική με αρνητικές συνέπειες τόσο στο περιβάλλον όσο και στον άνθρωπο. Αναφέρθηκαν παραδείγματα περιοχών όπου λειτουργούν ή λειτουργούσαν λιγνιτωρυχεία με αρνητικές συνέπειες και επισημάνθηκε ότι και στην περιοχή αυτή που λειτουργούσε λιγνιτωρυχείο υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις.

Η αρνητική πρόθεση του Δημοτικού Συμβουλίου φάνηκε από την πρώτη τοποθέτηση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, ο οποίος τόνισε ότι ο ίδιος σαν δήμαρχος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο θα υπακούσει σε αυτό που ζητάει ο κόσμος της Κυπαρισσίας και οι φορείς: «Θα πούμε όχι και έχουμε υποχρέωση να σεβόμαστε την πλειοψηφία. Η θέση μας είναι ότι η ανάπτυξη θα έρθει από αλλού και όχι από τέτοια πράγματα».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε ότι οι επενδύσεις είναι καλοδεχούμενες στην περιοχή, όμως η συγκεκριμένη είναι σε πλήρη αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της και μια τέτοια επένδυση δεν έχει να δώσει τίποτα. Σημείωσε επίσης ότι θα έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο και επικαλέστηκε την επιχειρηματολογία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης επεσήμανε ότι «είναι αυτονόητο ότι είμαστε αρνητικοί στην προοπτική χωροθέτησης και λειτουργίας λιγνιτωρυχείου και στην περιοχή της Κυπαρισσίας και σε οποιοδήποτε μέρος της Τριφυλίας. Δεν ταιριάζει στην αντίληψή μας και στην προοπτική ανάπτυξης της Κυπαρισσίας και της Τριφυλίας. Είμαστε αντίθετοι για λόγους αναπτυξιακούς, για λόγους περιβαλλοντικούς, για λόγους σεβασμού των γύρωθεν ιδιοκτησιών, της αισθητικής του τοπίου, της προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα». Και σημείωσε πως ο δήμος και η δημοτική αρχή δεν έχει σχεδιάσει, κουβεντιάσει, αποφασίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης για να μην τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.

Η επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε μεταξύ άλλων: «Τι έχει αλλάξει λοιπόν από το 2015 μέχρι σήμερα και επανέρχεται το θέμα προς συζήτηση; Αυτό που σίγουρα δεν έχει αλλάξει είναι το γεγονός ότι ο κλάδος της ενέργειας αναπτυσσόταν και αναπτύσσεται με γνώμονα την κερδοφορία των ομίλων. Και αυτή την πολιτική υπηρέτησαν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Η λειτουργία του λιγνιτωρυχείου θα αλλάξει και τον χαρακτήρα της ίδιας της περιοχής με βίαιο και αχαρτογράφητο τρόπο. Η ευρύτερη περιοχή που σήμερα χαρακτηρίζεται από την αγροτική παραγωγή και την ήπια τουριστική ανάπτυξη θα μετατραπεί σε βιομηχανικό κέντρο χωρίς να έχουν μελετηθεί επί της ουσίας οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων».

Ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος τόνισε ότι «η ανάπτυξη της περιοχής είναι από τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, η περιοχή έχει γίνει προορισμός. Ένα λιγνιτωρυχείο δε θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει πάση θυσία να ανατρέψουμε αυτή τη δραστηριότητα, δε συνάδει με την ανάπτυξη της Κυπαρισσίας και του δήμου, πρέπει να πούμε ένα ηχηρό όχι και πάντα να είμαστε εν εγρηγόρσει να αποτρέψουμε ό,τι έχει να κάνει με την οπισθοδρόμηση της ανάπτυξης».

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φιλντίσης σημείωσε πως προκαλεί εντύπωση που η πολιτεία ενώ κλείνει τα λιγνιτωρυχεία δίνει τη δυνατότητα να ανοίξουν νέα. Τόνισε πως για να ενισχυθεί η αρνητική θέση του δήμου πρέπει να πάρουν απόφαση όλες οι δημοτικές κοινότητες και να υπάρξει προσφυγή στο ΣτΕ.

Η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου τόνισε πως «το 2015 η απόφαση ήταν αρνητική. Θα υποβαθμίσει το περιβάλλον, η ανάπτυξη δεν θα έρθει με λιγνιτωρυχείο, θα έρθει με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό, δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή να γίνει κάτι τέτοιο».

Ο περιφερειακός σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Πελοπόννησος Αφετηρία Ζωής» Δημήτρης Κουτσούλης τόνισε ότι «το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θεωρώ ότι θα είναι αρνητικοί. Είναι θλιβερό να συζητάμε για λιγνιτωρυχείο στην περιοχή της Κυπαρισσίας, η συγκεκριμένη εταιρεία έρχεται και πάλι μετά από 10 χρόνια, εμμένει σε κάτι που είναι θλιβερό για τον τόπο. Η Τριφυλία είναι το απολωλός πρόβατο, είναι η φτωχότερη περιοχή μετά τη Γορτυνία, μας έχουν γραμμένους πατόκορφα».

Η πρόεδρος της Δ.Κ. Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά τόνισε χαρακτηριστικά: «Στεκόμαστε σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε τον τόπο μας. Για να πούμε ξεκάθαρα ότι η Κυπαρισσία δεν πωλείται, δεν υποβαθμίζεται και δεν παραδίδεται. Η σχεδιαζόμενη ίδρυση λιγνιτωρυχείου στην περιοχή μας αποτελεί ευθεία επίθεση στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία, στην αγροτική παραγωγή και στο μέλλον των παιδιών μας. Είναι μια επιλογή που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και επιχειρείται να επιβληθεί παρά και ενάντια στη βούληση της τοπικής κοινωνίας. Ο λιγνίτης όπου πέρασε άφησε πίσω του κατεστραμμένη γη, μολυσμένο αέρα, εξαντλημένα νερά και κοινωνίες σε απόγνωση. Καταγγέλλουμε ανοιχτά ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι εντεταλμένη, κομμένη και ραμμένη για να πάρει έγκριση αλλά και με παραποιήσεις. Το Τοπικό Συμβούλιο, εκφράζοντας τη συλλογική φωνή, με ομόφωνη απόφαση: αρνείται την ίδρυση λιγνιτωρυχείου, αντιτίθεται στην έγκριση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ζητά την επικαιροποίηση και επαναβεβαίωση της απόφασης 32/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή είναι πολιτική, κοινωνική και ηθική δέσμευση».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν πολίτες, με τον Γιάννη Κωνσταντόπουλο να καταθέτει αρνητικό υπόμνημα με περισσότερες από 100 υπογραφές πολιτών.

Ο Θανάσης Πετρόπουλος εκπροσωπώντας και κατοίκους της περιοχής σημείωσε ότι «το ζήτημα είναι ότι κανείς υπουργός δεν κάθισε να λύσει το πρόβλημα στη βάση του, το οποίο ξεκινά από το 1939, που δόθηκε η έκταση 8.628 στρεμμάτων σε ιδιώτη για να το εκμεταλλευτεί και το 1976 παραχωρήθηκε στην οικογένεια Καραπάτη. Κανείς υπουργός δεν ανακάλεσε μια απόφαση του 1939, που τότε ήταν άλλα τα δεδομένα με το σήμερα». Και πρόσθεσε πως τόσο η απόφαση του Δ.Σ. όσο και οι επικεφαλής και οι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τις θέσεις στις πλατφόρμες διαβούλευσης.

Ο Νικόλαος Καπετάνιος ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, συνταξιούχος εργαζόμενος στη ΔΕΗ με εμπειρία στα λιγνιτωρυχεία, τόνισε ότι η ρύπανση θα είναι μεγάλη και όλη η περιοχή θα έχει πρόβλημα.

Ο Ζαχαρίας Κανελλόπουλος τόνισε ότι από το 2015 το Δ.Σ. έχει πει όχι, καθώς θα είναι καταστροφικό για την περιοχή.

Η Γεωργία Χριστοδούλου από την Ένωση Ξενοδόχων Τριφυλίας επεσήμανε ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή.

Τέλος δόθηκε ο λόγος στον μηχανικό Παντελή Μοσχοφόγλου εκ μέρους της εταιρείας που έχει καταθέσει τη ΜΠΕ για αδειοδότηση, χωρίς όμως να μπορέσει να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του, καθώς υπήρχαν έντονες αντιδράσεις από το κοινό. Ωστόσο τόνισε πως «πρωτογενής τομέας είναι και τα λατομεία, είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι θα επεκταθεί σε 8 χιλ. στρέμματα», μίλησε για σταθμούς μέτρησης σκόνης που θα τοποθετηθούν, αλλά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν απαλλοτριώσεις στην περιοχή.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Λεβεντάκης σημείωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να μας πείσετε, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε όλοι, είμαστε κάθετα αντίθετοι». Κλείνοντας τη συζήτηση ο δημοτικός σύμβουλος, γραμματέας του Δ.Σ. Παναγιώτης Τσαφαράς τόνισε πως «το όχι είναι παντριφυλιακό, δε θα ανοίξει ούτε εδώ ούτε αλλού στην Τριφυλία».

Κ.Μπ.