Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026 12:58

Στις 30 Ιανουαρίου οι έπαινοι “Νικόλαος Πολίτης”

Εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών, Προστατών των Γραμμάτων και Επιστημών διοργανώνουν ο Δήμος Καλαμάτας και η εκπαιδευτική κοινότητα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Σε απογευματινή εκδήλωση στις 6 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο η απονομή επαίνων «Νικόλαος Πολίτης» που έχει θεσμοθετήσει ο Δήμος Καλαμάτας για τους πρωτεύσαντες μαθητές στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

 

 

