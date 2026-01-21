Παρουσίαση του φακέλου για την ένταξη της Καλαμάτας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων-Χωριών»

Παρουσιάστηκε σήμερα ο ολοκληρωμένος και εμπεριστατωμένος φάκελος για την ένταξη της Καλαμάτας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων-Χωριών», κατά τη συνεδρίαση της συσταθείσας Επιτροπής από το Δ.Σ. Καλαμάτας, που σκοπό έχει την επιμέλεια και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας για την επικαιροποίηση και αναζήτηση επιπλέον στοιχείων, καθώς επίσης και τη σύνταξη φακέλου με πλήρη αιτιολόγηση και τεκμηρίωση, προκειμένου η Καλαμάτα να ενταχθεί στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων-Χωριών».

Η μελέτη παρουσιάστηκε από μέλη της ομάδας έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη, στο πλαίσιο των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σύνταξης φακέλου για την ένταξη της πόλης της Καλαμάτας και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων-Χωριών».

Στη συνεδρίαση, πέραν της ομάδας έργου που έκανε την παρουσίαση, μετείχαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Βασίλης Τζαμουράνης, ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτης Μπεχράκης, ο εκπρόσωπος του αρχείου Σταμούλη Μάρκος Χαρίτος και το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ, Κώστας Αλεξίου.

Για το θέμα αποφασίστηκε ομόφωνα να υπάρξει κατάθεση αιτήματος για ένταξη στο «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων-Χωριών» για τρεις περιοχές, της Καλαμάτας, του Αγ. Φλώρου και του Καρβελίου, ενώ συμφωνήθηκε η τελική πρόταση να διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.