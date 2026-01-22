Η πίτα της Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης και Περικλής Μαντάς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασοπουλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος των προέδρων κοινοτήτων ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους πολίτες και τη διοίκηση, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της φωνής της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Μέσα από τις δηλώσεις των προσκεκλημένων, επιβεβαιώθηκε ότι η Ένωση αποτελεί πλέον θεσμικό συνομιλητή με κύρος και ουσιαστική παρέμβαση.