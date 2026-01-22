Για την πορεία της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας, Παναγιώτης Λύρας, με αφορμή την εκδήλωση της 17ης Ιανουαρίου 2026 για την κοπή της βασιλόπιτας της Ένωσης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με όσα συμβαίνουν στον χώρο των Κοινοτήτων της Μεσσηνίας:

«Τους τελευταίους μήνες επιχειρείται συστηματικά μια παραπλάνηση και μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη.

Η Ένωση Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας, μια προσπάθεια που με πολλές δυσκολίες συστάθηκε και της οποίας η μαζική συμμετοχή των ιδρυτικών μελών δημιούργησε εύλογες προσδοκίες, σήμερα υπολείπεται σοβαρά αυτών των προσδοκιών.

Η Ένωση δεν κρίνεται από δελτία Τύπου, υπερθετικούς χαρακτηρισμούς και λίστες επισήμων. Κρίνεται από τη συμμετοχή των ίδιων των Προέδρων και από την εμπιστοσύνη της βάσης. Και αυτή η εμπιστοσύνη, δυστυχώς, δεν υπήρξε.

Στην πρόσφατη εκδήλωση, με παρόντες μόλις 14 από τους 240 Προέδρους (περίπου 6%), η διοίκηση επέλεξε να “βαφτίσει” την ηχηρή απουσία ως “μαζική συμμετοχή”, “ισχυρή παρουσία” και “ξεκάθαρη δήλωση ενότητας, συνεργασίας και κοινού οράματος”. Ευτυχώς υπήρχαν οι κάμερες. Γιατί κατέγραψαν τη σκληρή πραγματικότητα.

Το ίδιο είχε προηγηθεί και τους προηγούμενους μήνες στις κατά τόπους “ενημερώσεις” στις έδρες των Δήμων: 3–4 Πρόεδροι ανά περιοχή, και με το ζόρι. Αυτό δεν λέγεται συμμετοχή. Λέγεται γύρισμα της πλάτης.

Οι Πρόεδροι δεν αδιαφορούν από αχαριστία. Αδιαφορούν γιατί ζητούν διεκδίκηση και ουσία, όχι επικοινωνιακές φιέστες. Παλεύουν καθημερινά για την επιβίωση της υπαίθρου που ερημώνει, για αρμοδιότητες και πόρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, για ρόλο και φωνή των Κοινοτήτων που χάνονται.

Τους αφήνουν αδιάφορους οι εθιμοτυπίες, οι φωτογραφίσεις, οι δημόσιες σχέσεις, οι δήθεν βαθυστόχαστες αναλύσεις και η τεχνητή πόλωση μέσα από διχαστικές αναφορές. Τους εξοργίζει η εικονική πραγματικότητα που επιχειρείται να παρουσιαστεί, οδηγώντας την Ένωση στην απαξίωση και την παρακμή.

Η ενότητα δεν δηλώνεται. Χτίζεται. Και χτίζεται μόνο με αλήθεια, παρουσία και συλλογική λειτουργία, όχι με εργαλειοποίηση της Ένωσης ως οργάνου αυτοπροβολής.

Η Δημοκρατία έχει κανόνες. Είναι σαφές και καθαρό πως δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση να εκπροσωπεί την Ένωση όποιος έχει χάσει την εμπιστοσύνη των Προέδρων της Μεσσηνίας. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό αντιληπτό, τόσο το καλύτερο για την Ένωση και για τις Κοινότητες.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να υπηρετώ τον θεσμό, τις Κοινότητες και τη βάση τους, όπως πάντα, με αλήθεια, ευθύνη και διεκδίκηση».