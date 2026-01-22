Εξηγήσεις για αποφάσεις της ΔΕΥΑΤ ζήτησε ο Κατρίτσης

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν χρέος περίπου 200.000 ευρώ της ΔΕΥΑΤ προς εταιρεία για προμήθεια υλικών τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023.

Όπως τόνισε ο κ. Κατρίτσης «υπάρχουν δύο αποφάσεις, η πρώτη επί προεδρίας στη ΔΕΥΑΤ του κ. Λεβεντάκη και η δεύτερη επί προεδρίας του κ. Τζανέτου. Στην πρώτη αποδέχεται η ΔΕΥΑΤ ότι χρωστάμε στην εταιρεία 200.000 ευρώ, προφανώς αυτά έγιναν στα 4 χρόνια που αναφέρονται, τα πήραμε τα υλικά, δεν υπήρχαν συμβάσεις και βεβαιώνει ότι τα πήραμε ο προϊστάμενος της Ύδρευσης και ο πρόεδρος τότε κ. Αυρηλιώνης. Μετά από αυτό η εταιρεία κόβει 1-2 τιμολόγια, αν και θα έπρεπε να έχει προηγηθεί το χρέος και μετά να έρθει το συμβούλιο να το αποδεχθεί ή όχι. Όταν πήγαν τα τιμολόγια στη ΔΕΥΑΤ ανέβηκαν από τον λογιστή της εταιρείας στην Εφορία και πληρώνει τον ΦΠΑ και στο τέλος του χρόνου και τον φόρο. Αυτός ο άνθρωπος είτε είχε δίκιο είτε όχι πλήρωσε 62.000 ευρώ. Ο λογιστής της ΔΕΥΑΤ τα ανέβασε και αυτός, πιστώνεται ο ΦΠΑ στη ΔΕΥΑΤ και γλιτώνει και φόρο εισοδήματος. Το 2025 έρχεται μια απόφαση της ΔΕΥΑΤ, οι ίδιοι άνθρωποι λένε ότι δεν του χρωστάμε, είναι πλαστά και καταδικάζει μια εταιρεία που έχει ήδη πληρώσει 62.000 ευρώ φόρο.

Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα, δεν ξέρω τι λάθος έχει γίνει».

Απαντώντας ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Βασίλης Τζανέτος σημείωσε ότι η απόφαση που πάρθηκε το 2025 είναι διευκρινιστική ως προς την παλιά απόφαση, αποσαφηνίζει υλικά που είχαν παρθεί εκτός σύμβασης και πάρθηκε μόνο για διευκρινιστικούς λόγους.

Παρεμβαίνοντας ο κ. Κατρίτσης τόνισε ότι «σαν πρόεδρος κρεμάει μια εταιρεία που διευκολύνει τον δήμο και μιλά για εικονικά τιμολόγια», με τον κ. Τζανέτο να αναφέρει πως τα εικονικά είναι φορολογικός όρος. Κλείνοντας ο κ. Κατρίτσης σημείωσε πως αν δεν πάρει απαντήσεις θα πάει στον εισαγγελέα.

Στην ίδια συνεδρίαση ενημέρωση από τη δημοτική αρχή για τον καθορισμό των πράσινων σημείων σε όλο τον δήμο και για την εξέλιξη της σύμβασης για την περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων, ζήτησε η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χάιδω Παναγιωτοπούλου. Σημείωσε ότι σε όλες τις πόλεις υπάρχει θέμα με τα ογκώδη αντικείμενα και ρώτησε τι γίνεται με την εταιρεία που ανέλαβε την απομάκρυνσή τους και αν θα καθοριστούν πράσινα σημεία, για να ξέρει ο κόσμος πού να πηγαίνει τα ογκώδη.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος σημείωσε πως η μεταφορά τους ήταν οικονομικά ασύμφορη και σταμάτησε η σύμβαση. Ο δήμος θα προχωρήσει στη διαδικασία να τα θρυμματίζει, πράγμα που θα γίνει με το 1/3 του κόστους της απομάκρυνσης. Ανέφερε επίσης ότι σε συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ θα προχωρήσει διαδικασία ανακύκλωσης στην πηγή με 4 κάδους, αναφέροντας λέγοντας στη συνέχεια ότι η ανακύκλωση θα γίνεται από την ΤΕΡΝΑ. Ζήτημα για απαξίωση των τοπικών συμβουλίων από τη δημοτική αρχή έθεσε ο πρόεδρος της ΔΚ Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος και αναρωτήθηκε πώς βλέπει η δημοτική αρχή τα 50 τοπικά συμβούλια όσον αφορά τη συνεργασία. «Δεν μας έχετε ρωτήσει ποτέ αν θέλουμε κάτι για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό. Δεν έχουμε λόγο σαν τοπικά συμβούλια, τι είμαστε εμείς; Έρχεστε, κάνετε κάποια μερεμέτια και δεν ενημερωνόμαστε. Θέλουμε σεβασμό και συνεργασία. Αν δεν υπάρχει συνεργασία, δεν θα πετύχετε και αυτό φαίνεται. Νομίζει ο δήμαρχος ότι τιμωρεί εμένα που δεν συμπορεύομαι με τις αποφάσεις του, τους δημότες τιμωρεί που τον ψήφισαν» είπε.

Απαντώντας ο κ. Βλάχος τους ζήτησε να κάνουν τις προτάσεις τους και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο δήμος θα τις ικανοποιεί, με τον κ. Καραχάλιο να απαντά «μήνες παρακαλάω για χαλίκι και μου λέτε από Δευτέρα».

Κ.Μπ.