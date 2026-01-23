Το Μάρτιο του 2027 θα ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης Πεταλιδίου

Στο τέλος του Μαρτίου του 2027, ίσως και 2 – 3 μήνες αργότερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πεταλίδι.

Αυτό επισήμαναν ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης, απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη για την πορεία υλοποίησης του σημαντικού έργου, στη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο κ. Κοντοθανάσης ενημέρωσε ότι από τα 18 χιλιόμετρα αγωγών που προβλέπει το έργο, έχουν γίνει περίπου τα 4 και έχει απορροφήσει 879.000 ευρώ, ποσοστό 14%, καθώς η σύμβαση με τον ανάδοχο είναι 6,5 εκ. ευρώ. Ανέφερε πως η συμβατική προθεσμία υλοποίησης του έργου λήγει στις 31 Μαρτίου κι εκτίμησε ότι μέχρι τότε θα γίνει το 40%, καθώς στην αρχή έγιναν εργασίες σε περιοχές του Πεταλιδίου με βράχο και τώρα εκτελούνται σε πιο μαλακό έδαφος κι εκτός κατοικημένης περιοχής. Συνεχίζοντας, παραδέχθηκε ότι “θα του δοθεί παράταση ενός χρόνου” κι εκτίμησε πως μπορεί να χρειαστούν 2 – 3 μήνες ακόμα για να ολοκληρωθεί.

Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Γρουσουζάκος εξέφρασε την ανησυχία του πως “αν δεν παραδοθεί η σήραγγα στην παράκαμψη Πεταλιδίου, το έργο της αποχέτευσης δεν μπορεί να δουλέψει στον κεντρικό δρόμο και στην παραλία. Και η σήραγγα θα κάνει 1 με 1,5 χρόνο”. Πάντως, παρατήρησε ότι “δουλεύουν καλά στα στενά, με 3 συνεργεία”.

Στη δευτερολογία του ο Γιάννης Μπαρακάρης εκτίμησε με απαισιοδοξία ότι “με αυτούς τους ρυθμούς το έργο θα τελειώσει σε 8 με 10 χρόνια”.

Εκτίμηση που προκάλεσε την αντίδραση του δημάρχου, που ανέφερε πως “το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς”.

Τέλος, ανήσυχος για την ολοκλήρωση του έργου δήλωσε και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος και απαντώντας σε σχόλιο του δημάρχου, ανέφερε ότι “θα χαρούμε διπλά να τελειώσει, γιατί εμείς θα κόψουμε την κορδέλα, εσείς θα είστε στην αντιπολίτευση.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ενημέρωσε ότι έχει δημοπρατηθεί και το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Πεταλιδίου, προϋπολογισμού 4,7 εκ. ευρώ και στην τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος (μεταξύ 4 προσφορών). Είναι η ένωση “Μηχανικοί Περιβάλλοντος Α.Ε. – Ιωνάς Α.Ε.” με προσφορά 6%.