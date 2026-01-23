Ευχές και βασιλόπιτα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Την βασιλόπιτα για το 2026, έκοψε το απόγευμα της Τετάρτης, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα χρονιά.

Την πίτα ευλόγησε ο αρχιερατικός επίτροπος Μεσσήνης Κωνσταντίνος Μελισσουργός.

Τις ευχές του για το 2026 εξέφρασε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Μεσσήνης Κώστας Ξηρογιάννης, ευχόμενος υγεία και δύναμη σε όλους, ώστε να έχουν μια παραγωγική χρονιά.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απευθυνόμενος προς τους δημοτικούς συμβούλους, τους προέδρους και τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων, ευχήθηκε υγεία, ευτυχία και συνεργασία με αλληλοσεβασμό, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη Μεσσήνη και τις Κοινότητες. Τις ευχές τους εξέφρασαν, επίσης, οι επικεφαλής των μειοψηφιών Κώστας Γεωργακόπουλος και Χρήστος Θεοδωρακόπουλος.

Το φλουρί της βασιλόπιτας, το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα συμβολικό δώρο, έτυχε στον δημοσιογράφο Σταύρο Μαρτίνο.