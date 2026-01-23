Παρεμβάσεις σε τέσσερις παραλίες της Τριφυλίας

Οι 4 παραλίες, όπου έχουν εγκριθεί να γίνουν παρεμβάσεις, είναι: Αγία Κυριακή, Σανί, Στομίου, Καρτελάς.
Το επενδυτικό σχέδιο έχει σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής. Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία. Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων. Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες. Λοιπός εξοπλισμός και υποδομές προσβάσιμης παραλίας.
Κ.Μπ.