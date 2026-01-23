eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 16:47

Παρεμβάσεις σε τέσσερις παραλίες της Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον

Παρεμβάσεις σε τέσσερις παραλίες της Τριφυλίας

Premium Strom

 

Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το υπουργείο Τουρισμού του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Τριφυλίας» αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας με εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό 276.731 ευρώ.

Οι 4 παραλίες, όπου έχουν εγκριθεί να γίνουν παρεμβάσεις, είναι: Αγία Κυριακή, Σανί, Στομίου, Καρτελάς.

Το επενδυτικό σχέδιο έχει σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής. Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία. Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων. Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων. Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες. Λοιπός εξοπλισμός και υποδομές προσβάσιμης παραλίας.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις