Δήμος Μεσσήνης: Πιστοποιημένες μόνο δύο παιδικές χαρές

Δύο μόνο παιδικές χαρές του Δήμου Μεσσήνης, στο πάρκο της Μεσσήνης και στη Χαραυγή, είναι κατάλληλες κι έχουν πάρει πιστοποίηση για έναν χρόνο.

Αυτό επισημάνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, το απόγευμα της Τετάρτης, σε απάντηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Σπύρου Κοντοθανάση σε ερώτηση της συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Ελένης Δουρούμη για τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών.

“Το έχω φέρει 2 – 3 φορές το ίδιο θέμα, αλλά παραμένει ίδια η κατάσταση και στο Πεταλίδι κι εδώ στη Μεσσήνη”, παρατήρησε η κ. Δουρούμη.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος Σπ. Κοντοθανάσης ανέφερε ότι “τις έχουμε αναθέσει σε επιθεωρητή. Κάθε πιστοποίηση Σε παιδική χαρά είναι 300 ευρώ, έχουμε αναθέσει για 25, οπότε συνολικά θα πληρώσουμε 8.000 ευρώ”.

Ενημέρωσε πως “καταγράφει ελλείψεις και όσες είναι καλές θα τις πιστοποιήσει” και πρόσθεσε: “Μέχρι το Πάσχα να έχει τελειώσει και να αναθέσουμε τη μελέτη επισκευής. Εχει έναν χρόνο προθεσμία (η παρέμβαση), μέχρι το Νοέμβριο, όμως, το καλοκαίρι να έχουμε τελειώσει. Εχουμε φτιάξει αρκετές”.

Παρεμβαίνοντας κι εκφράζοντας την ανησυχία του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος παρατήρησε ότι “οι παιδικές χαρές που δεν είναι πιστοποιημένες, είναι ανοιχτές. Και θα έχουμε όλοι ευθύνη, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο”.

Γ.Σ.