Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Τίμησαν το Γιάννη Διονυσόπουλο

Με την τήρηση σιγής ενός λεπτού στη μνήμη του δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Διονυσόπουλου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, το απόγευμα προχθές Τετάρτη.

Στη θέση του στο έδρανο, οι συνάδελφοί του είχαν τοποθετήσει τριαντάφυλλα και τη φωτογραφία του.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Γιάννη Διονυσόπουλου και σημείωσε πως η απώλειά του αποτελεί πλήγμα για την τοπική κοινωνία του Πεταλιδίου και το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας και φίλος του Κώστας Μαλιώτης επισήμανε ότι “ο Γιάννης Διονυσόπουλος αναβάθμισε τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου, προσπαθούσε πάντα για το κοινό καλό και θα λείπει και από την κοινωνία”.

Ο Κ. Μαλιώτης του αφιέρωσε και απήγγειλε το ποίημα του Αντώνη Σαμαράκη με τίτλο “Ποτέ δεν είναι αργά”, που δεν πρόλαβε να του το πει όταν στη ζωή.

Τα συλλυπητήρια τους εξέφρασαν, ακόμα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κώστας Ξηρογιάννης, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος και άλλοι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής και της μειοψηφίας.