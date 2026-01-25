Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Τα προβλήματα οδοποιίας κυριάρχησαν στη συνεδρίαση λογοδοσίας

Τα σοβαρά ζητήματα στην αγροτική και στη δημοτική οδοποιία, κάνοντας λόγο για τραγική κατάσταση, έθεσε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος, με ερώτησή του στη συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος διαφώνησε για την αγροτική οδοποιία, εκτιμώντας πως είναι σε καλό επίπεδο, ενώ για τη δημοτική ζήτησε γενναία χρηματοδότηση για τις αποκαταστάσεις δρόμων μετά από παρεμβάσεις υποδομών.

“Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από το δημοτικό δίκτυο, έχουμε πολλά προβλήματα”, παρατήρησε ο κ. Γεωργακόπουλος. Ζήτησε να δουν τα μεροκάματα των μηχανημάτων των εργολάβων, συμφώνησε πως ο Δήμος έχει ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά δίκτυα με εγκατάλειψη δρόμων που είναι πιο δύσκολο να συντηρηθούν κι έκανε λόγο για τραγική κατάσταση και στο αγροτικό και στο δημοτικό δίκτυο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος απάντησε ότι “η αγροτική οδοποιία ολοκληρώθηκε βάσει σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους προέδρους”, παραδέχθηκε πως “δεν έγιναν όλα τέλεια” κι ενημέρωσε ότι “οι εργολάβοι παρέδωσαν τα μεροκάματα με τις ώρες δουλειάς και τα έχουν υπογράψει και οι πρόεδροι”. Δήλωσε “ευτυχισμένος και ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα”, αναγνωρίζοντας ότι “δεν λύνονται όλα τα προβλήματα” και παρέδωσε στον κ. Γεωργακόπουλο ένα μεγάλο πακέτο με τα στοιχεία από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο, για κάθε κοινότητα για το που δούλευε το κάθε μηχάνημα σε κάθε χωριό.

Παρεμβαίνοντας, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας επισήμανε ότι “το πλάνο δεν τηρήθηκε στη δημοτική οδοποιία, δρόμοι είναι γεμάτοι λακκούβες” και ζήτησε “κάντε προσπάθεια να τις κλείσετε”.

Ο κ. Γαλιάτσος απάντησε ότι με τις βροχοπτώσεις δεν πρόλαβαν να κάνουν εργασίες σε κάποια χωριά και δεσμεύτηκε πως θα γίνουν φέτος.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος διαφώνησε ότι είναι σε τραγική κατάσταση η αγροτική οδοποιία και υποστήριξε πως “είναι σε καλό επίπεδο” κι ενημέρωσε πως για τις ζημιές που έγιναν στις αρχές Δεκεμβρίου από τις έντονες βροχοπτώσεις στις Δ.Ε. Αίπειας και Πεταλιδίου, ο Δήμος υπέβαλε πρόταση κι εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ για έργα σε 4 κοινότητες.

Ανέφερε ότι “η δημοτική οδοποιία έχει κατακρεουργηθεί από οπτικές ίνες, ύδρευση, αποχέτευση” κι επισήμανε πως και στην ΚΕΔΕ εκφράστηκε η αναγκαιότητα να βγει πρόγραμμα αποκατάστασης.

“Θέλει γενναία χρηματοδότηση, χρειάζονται χρήματα”, σημείωσε ο δήμαρχος, είπε ότι θα διαθέσουν χρήματα για επούλωση λάκκων και αναφέρθηκε στη δημοπράτησης της βελτίωσης του πολύπαθου δρόμου Νέα Κορώνη – Χωματερό.

Τέλος, δήλωσε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις σε Πανιπέρι, στους δρόμους Καλαμαρά – Ανδρούσα και Μαυρομμάτι προς 7η επαρχιακή οδό, σε Βαλύρα, Αβραμιού και από Αχλαδοχώρι μέχρι Μαθία.

Γ.Σ.