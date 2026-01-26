Παράταση για το δρόμο Υάμεια – Χρυσοκελλαριά

Οσον αφορά τους λόγους της παράτασης, στην εισήγηση αναφέρονται: “1. Η ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με την μελέτη κατασκευής. 2. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις του μηνός Δεκεμβρίου, οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις τμημάτων πρανών εντός του πλάτους της οδού και καταστροφή της υπόβασης, όπως και την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών που επέφεραν. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα» 4. Η ανάγκη σύνταξης και έγκρισης 2ου ΑΠΕ για την ενσωμάτωση των πρόσθετων εργασιών”.

Το έργο του Δήμου Πύλου - Νέστορος χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, η σύμβαση με τον ανάδοχο ποσού 480.499,24 ευρώ υπογράφηκε στις 10 Αυγούστου 2023 και η συμβατική προθεσμία υλοποίησής του ήταν 18 μήνες.