17.5 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας

Τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης – 5.096.056,99 ευρώ, ενώ 2.811.522,20 ευρώ είναι από δημοτικούς πόρους και 2.187.559,47 ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Η μειοψηφία αναμένεται να το καταψηφίσει, καθώς ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, στη Δημοτική Επιτροπή είχε τονίσει ότι “δεν φαίνεται κανένας στόχος. Είναι ένα καθαρά διαχειριστικό τεχνικό πρόγραμμα. Πλούσιο δεν είναι, είναι κατά, 5.514.000 ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο περσινό. Υπάρχουν 192 εγγραφές μέσα, απ’ αυτές οι 154 είναι επαναλαμβανόμενες από το 2025, δηλαδή συνεχιζόμενα έργα, 42 είναι τα νέα. Αρκετά είναι βέβαιον ότι δεν πρόκειται να εκτελεστούν. Βελτίωση οδού Άνω-Κάτω Βέργας: δεν πρόκειται να γίνει. Ορισμένα άλλα τα οποία επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο στα τεχνικά προγράμματα και δεν γίνονται. Εγκατάσταση πυρασφάλειας στη Μαραθόλακα: Είναι ο 5ος ή ο 6ος χρόνος που γράφεται αυτό το έργο. Ανάπλαση κοινοτικών χώρων, κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Άμφειας: και αυτό γράφεται 3 χρονιές. Κατασκευή της οδού Δεριγνύ: Αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, από το ’20 τη γράφουμε. Ζητήματα που έχουν σχέση με τα σχολεία, με τα έργα κοινωνικού χαρακτήρα, εκκρεμούν ακόμη. Η επέκταση των ποδηλατοδρόμων που νομίζω ότι ήταν και δικός σας στόχος αλλά ούτε και η σύνδεση των υφιστάμενων είδα κάποια εγγραφή μέσα και κάποια πρόβλεψη. Δεν θα μιλήσω τώρα για το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση, τη μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούν πόροι, δεν αναφέρεται κάπου στο τεχνικό πρόγραμμα, κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη”.

Απαντώντας ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος είχε επισημάνει πως “το τεχνικό πρόγραμμα αυτό συντάχθηκε με τα στοιχεία του Ιουνίου του 2025. Από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι σήμερα είναι πάρα πολλά τα έργα και πολλών εκατομμυρίων, τα οποία ξέρουμε ότι έχει εξασφαλίσει ο Δήμος Καλαμάτας που θα φανούν το επόμενο διάστημα. Τον Δεκέμβριο έκανα δηλώσεις και μίλησα γι’ αυτά που ήρθαν. Και ήρθαν τα 2 εκατομμύρια για το Εθνικό Στάδιο, τα 5,5 εκατομμύρια για το Ειδικό Σχολείο, τα 5 εκατομμύρια, δεν είναι του Δήμου αλλά δεν έχει σημασία, για τον Δήμο είναι

όλα, δεν είναι για τον κεντρικό Δήμο, το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου. Ερχονται, ακολουθούν και ο κινηματογράφος Ηλέκτρα, το Μητροπολιτικό Μέγαρο, το Ζουμπούλειο, η ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης, το λεωφορείο το ηλεκτρικό, τα δύο ΙΧ, η βιοκλιματική ανάπλαση των 16 στρεμμάτων στον Κορδία, όλα αυτά είναι έργα πολλών εκατομμυρίων. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε στην πρώτη τροποποίηση, γιατί το τεχνικό πρόγραμμα πραγματικά φαίνεται τότε”.

