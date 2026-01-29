Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Εγκρίθηκε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης για το 2026

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης αποτελεί βασικό εργαλείο δημοσιονομικού προγραμματισμού και παρακολούθησης της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, καθώς αποτυπώνει συνοπτικά τον ετήσιο προϋπολογισμό και τη μηνιαία στοχοθεσία εσόδων και δαπανών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ανέφερε πως πρόκειται για προσεγγίσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ΚΥΑ πρέπει να είναι συγκρατημένες, ξεκαθαρίζοντας πως τα ποσά που αναλύονται στον προϋπολογισμό είναι ισοσκελισμένα. Η ίδια, πρόσθεσε πως πρόκειται για μια διαφορετική διαδικασία, η οποία γίνεται για πρώτη φορά φέτος. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης υπενθύμισε πως η υποβολή του Ο.Π.Δ. εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2013, με σκοπό να παρακολουθεί το Παρατηρητήριο την οικονομική λειτουργία των Δήμων. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν πρόκειται πράγματι για ένα χρήσιμο εργαλείο για την μηνιαία παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, σχολιάζοντας πως οι προβλέψεις είναι καθαρά λογιστικές, χωρίς να αφήνουν περιθώρια να υλοποιηθούν. Από την αντιπολίτευση σχολιάστηκε και το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε μήνα, ξεκινώντας τον Γενάρη από 1,6 εκατ., θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τους εμπλεκόμενους, όπως τονίστηκε. Η εισήγηση καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας, την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, καθώς και τις εισηγήσεις των επιμέρους υπηρεσιών. Παράλληλα, στηρίζεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διασφάλισης της οικονομικής διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Δήμου Καλαμάτας για το επόμενο έτος. Υπενθυμίζεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 διαμορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στο σκέλος των δαπανών, το Γενικό Σύνολο για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε 70.082.592,09 ευρώ και περιλαμβάνει λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις, συνεχιζόμενα και νέα έργα, καθώς και χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, το Γενικό Σύνολο των Εσόδων για το 2026 ανέρχεται σε 56.939.990,19 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών καλύπτεται από το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική ισορροπία του προϋπολογισμού.

Τ.Αν.