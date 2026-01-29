Φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοινότητα Αδριανής

Ενα σημαντικό έργο που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του λειτουργικού κόστους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσσήνης (ΔΕΥΑΜ), ξεκίνησε χθες Τετάρτη τη λειτουργία του.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για το φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 900 KW, το οποίο συνδέθηκε με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ και αναμένεται να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το κόστος ενέργειας της ΔΕΥΑΜ.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευάστηκε από τη ΔΕΥΑΜ σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στην Κοινότητα Αδριανής της Δημοτικής Ενότητας Αίπειας, αποτελώντας μία σημαντική επένδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Χθες το πρωί στελέχη και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του δημάρχου Μεσσήνης Γιώργου Αθανασόπουλου, του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΜ Νίκου Φύκιρη, του διευθυντή της Επιχείρησης Δημήτρη Λεμπέση, του προέδρου της Αδριανής Παναγιώτη Γκαϊδόγιαννη και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, προχώρησαν στη σύνδεση του πάρκου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, θέτοντάς το επίσημα σε λειτουργία.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος έκανε λόγο για ένα έργο με ιδιαίτερα σημαντική ωφέλεια για τη ΔΕΥΑΜ, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης. Σημείωσε πως “το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ ένα μικρό μέρος της δαπάνης θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΜ. Θα συμψηφίζονται περίπου 1,5 εκατ. KW ετησίως, γεγονός που θα οδηγήσει σε περίπου 20% μείωση του ενεργειακού κόστους της ΔΕΥΑΜ, δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες”. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι “η δημοτική αρχή συνεχίζει να επενδύει σε έργα πράσινης ενέργειας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος”.