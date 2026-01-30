Διαβούλευση για ελεγχόμενη στάθμευση στη Μεσσήνη

Σε διαβούλευση έχει τεθεί από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου, το προσχέδιο της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης για την λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) της πόλης της Μεσσήνης.

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει ότι οι δημότες μπορούν να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις τους στο Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην κ. Καλλιόπη Τριαντοπούλου, e-mail: ktriadopoulou@messini.gr

Στο προσχέδιο περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης προς διαβούλευση για την πόλη της Μεσσήνης αναφέρεται:

“Κατόπιν ολοκλήρωσης των αστικών αναπλάσεων που πραγματοποιήθηκαν στον κεντρικό ιστό της πόλεως, εισηγούμεθα την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που προέκυψαν για την πόλη.

Σκοπός:

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι από την εφαρμογή του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι: Ο περιορισμός της ζήτησης για μακράς διάρκειας στάθμευση στην κεντρική πλατεία αλλά και στις γειτνιάζουσες οδούς από τους επισκέπτες. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης στάθμευσης Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και αποφυγής κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων για στάθμευση. Η ανταποδοτική αξιοποίηση των εσόδων του συστήματος για τη χρηματοδότηση έργων, που θα βελτιώνουν το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Περιοχή Εφαρμογής:

Η Ελεγχόμενη Στάθμευση θα μπει άμεσα σε εφαρμογή θα διαθέτει: Θέσεις επισκεπτών 147, θέσεις δικύκλων 32, ΑΜΕΑ 7, ταξί 22, λεωφορείων 3, φορτοεκφόρτωσης 2.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Πολυτεχνείου (από Κουμουνδούρου έως Μουλαβασίλη), 27 θέσεις. Μουλαβασίλη (από Πολυτεχνείου έως Λοχ. Νικολοπούλου), 31 θέσεις. Λοχ. Νικολοπούλου (από Μουλαβασίλη έως Πετρουλάκη), 9 θέσεις. Πάρκινγκ Ρ1 (Λοχ. Νικολοπούλου και Πετρουλάκη), 44 θέσεις. Πετρουλάκη (από Λοχ. Νικολοπούλου έως Σταδίου), 7 θέσεις. Κουμουνδούρου (από Σταδίου έως Πολυτεχνείου), 11 θέσεις. Δημάρχου Δ. Κούτσικα (από Πολυτεχνείου εως Κολοκοτρώνη), 11 θέσεις. Ερμού (από Τσούση έως Ταχυδρομείο), 7 θέσεις.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Πολυτεχνείου (από Κουμουνδούρου έως Κούτσικα), 4 θέσεις. Πολυτεχνείου (από 28ης Οκτωβρίου έως Ερμού), 11 θέσεις. Λοχ. Νικολοπούλου (από Μουλαβασίλη έως είσοδο πάρκινγκ), 12 θέσεις.

Δημάρχου Δ. Κούτσικα (από πλατεία έως Κολοκοτρώνη), 5 θέσεις.

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

Πολυτεχνείου (από Παπαφλέσσα έως Κούτσικα), 1 θέση. Πολυτεχνείου (από 28ης Οκτωβρίου έως Μουλαβασίλη) 1 θέση. Μουλαβασίλη (από Πολυτεχνείου έως Λοχ. Νικολοπούλου), 1 θέση. Πάρκινγκ P1 (Λοχ. Νικολοπούλου και Πετρουλάκη), 2 θέσεις. Κουμουνδούρου (από Σταδίου έως Τενέδου), 1 θέση. Ερμού (από Τσούση έως Ταχυδρομείο), 1 θέση.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙ

Πολυτεχνείου (στην ήδη διαμορφωμένη πιάτσα ταξί), 20 θέσεις. Σταδίου (από Πετρουλάκη έως Κουμουνδούρου), 2 θέσεις.

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Μουλαβασίλη (έξωθι ΚΑΠΗ), 1 θέση. Σταδίου (από Πετρουλάκη έως Κουμουνδούρου), 2 θέσεις.

ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Μουλαβασίλη (από Πολυτεχνείου έως Λοχ. Νικολοπούλου), 1 θέση Λοχ. Νικολοπούλου 1 θέση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μουλαβασίλη (έναντι Δημοτικής Αστυνομίας), 1 θέση.

Λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης:

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης θα λειτουργεί με τις παρακάτω βασικές λειτουργικές ρυθμίσεις:

Δευτέρα - Παρασκευή 09.00 – 14.00. Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 17.00 – 21.00. Σάββατο 09.00 – 14.00. Κυριακή / επίσημες αργίες, δωρεάν.

Η μέγιστη διάρκεια στάθμευσης κατά τις ώρες λειτουργίας του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης είναι οι 3 ώρες.

Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων θα γίνεται μόνο κατά τις ώρες 06:00-09:00 πμ,

14:00-17:00 μμ και μετά τις 21:00 μμ.

Τέλη στάθμευσης:

Τα τέλη στάθμευσης ανά θέση στον χώρο που λειτουργεί το ΣΕΣ, καθορίζονται ως εξής:

Η χρέωση τελών θα είναι: Για στάθμευση μέχρι 1 ώρα 0,50 ευρώ. Για στάθμευση μέχρι 2 ώρες 1 ευρώ. Μηνιαία κάρτα 25 ευρώ.

Στο τέλος του χρόνου θα υπάρχει περίοδος χάριτος 10 λεπτών.