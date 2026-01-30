Διαμαρτυρία για δημοτικό φωτισμό στη Μερόπη

Για 9 συνεχόμενες ημέρες η Μερόπη βρίσκεται στο σκοτάδι, όπως διαμαρτύρεται ο δημοτικός σύμβουλος Οιχαλίας της μείζονος μειοψηφίας Αναστάσιος Ρερρές.

Επικρίνει τη δημοτική αρχή και την καλεί “να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού”.

Ειδικότερα, ενημερώνοντας τους συνδημότες και συγχωριανούς του στη Μερόπη, “ενός χωριού που για αρκετά χρόνια υπήρξε έδρα του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Οιχαλίας”, ο κ. Ρερρές δηλώνει σε ανακοίνωσή του: “Οφείλω να υπενθυμίσω ότι μία από τις βασικότερες υποχρεώσεις κάθε δημοτικής αρχής είναι η επαρκής φωταγώγηση δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Πρόκειται για ανταποδοτική υπηρεσία, η οποία καλύπτεται από τα δημοτικά τέλη - χρήματα που πληρώνουν οι ίδιοι οι δημότες.

Στην περίπτωση του χωριού μας, ενώ η δημοτική αρχή μας έχει «εκπαιδεύσει» εδώ και χρόνια να ζούμε στο ημίφως, πλέον φαίνεται να εφαρμόζει μια νέα «κανονικότητα»: από τις 20 Ιανουαρίου έως και σήμερα (28/01/2026), η Μερόπη παραμένει για 9 συνεχόμενες ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, και υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα ζωής στο χωριό”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί πως “η εικόνα των σκοτεινών δρόμων δεν τιμά κανέναν από όσους ασχολούμαστε με τα κοινά, αλλά ούτε και πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Είναι, επίσης, αδιανόητο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μην είναι σε γνώση των υπευθύνων, της κυρίας δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Καλώ τη δημοτική αρχή του Δήμου Οιχαλίας να επιληφθεί άμεσα του θέματος και να προχωρήσει χωρίς άλλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού”.