Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα

Στα 17.573.762,79 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα των έργων του Δήμου Καλαμάτας για το 2026, που ψήφισε το βράδυ της Πέμπτης, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το καταψήφισαν οι μειοψηφίες, γιατί κατά την άποψή τους, είναι φτωχό και διαχειριστικό με έργα βιτρίνας, χωρίς αντιπλημμυρικά και έργα σχολικής στέγης, χωρίς πρόβλεψη για κυκλοφοριακή μελέτη.

Η απάντηση της δημοτικής αρχής ήταν πως το τεχνικό πρόγραμμα έχει ήδη νέες εντάξεις έργων και πως στην πράξη θα γίνει μεγαλύτερο, ενώ περιλαμβάνει και το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι η εικόνα αυτή του τεχνικού προγράμματος είναι με βάση στοιχεία του Ιουνίου του 2025 και παρατήρησε πως ήδη εμπλουτίζεται με νέες εντάξεις έργων και χρηματοδοτήσεις, μεταξύ των οποίων, η ενεργειακή αναβάθμιση στον παλιό κινηματογράφο Ηλέκτρα, το Μητροπολιτικό Μέγαρο και το Ζουμπούλειο.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης μίλησε για φτωχότερο πρόγραμμα σε σχέση με το περσινό κατά 5 εκ. ευρώ, για 154 εγγραφές με συνολικό ποσό 15,8 εκ. ευρώ που αφορούν συνεχιζόμενους κωδικούς, για έργα που δεν πρόκειται να εκτελεστούν και για άλλα που επαναλαμβάνονται τα τελευταία 5 χρόνια. Επέκρινε τη δημοτική αρχή, γιατί λείπουν η κυκλοφοριακή μελέτη, συγκεκριμένα έργα στα χωριά, αντιπλημμυρικά κι έργα σχολικής στέγης, το Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα, πολεοδομικές μελέτες κι έργα κοινωνικής φροντίδας.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος μίλησε για έργα βιτρίνας, και κατηγόρησε τη δημοτική αρχή, γιατί δεν προβλέπονται έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας, καθώς και έργα σχολικής στέγης και γιατί το Κλειστό Προπονητήριο προχωράει με ρυθμούς χελώνας, ενώ προχωρούν έργα (Στάδιο και Παλιάμπελα) που σχετίζονται με την ΠΑΕ.

Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας (Χανδρινός, Κούβελα, Χριστόπουλος, Κανάκης, Τσαπόγας) επέκριναν τη δημοτική αρχή, γιατί λείπουν μεγάλα και σημαντικά έργα, έργα στα χωριά και στις γειτονιές.

Ο αντιδήμαρχος Β. Παπαευσταθίου απάντησε πως πρόκειται για χρηστό πρόγραμμα με ρεαλιστικές χρηματοδοτήσεις και αναφέρθηκε στο Leader της Περιφέρειας, που προβλέπει έργα στις κοινότητες των πρώην Δ.Ε.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουραφούρης αναφέρθηκε στο αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, που θα υλοποιηθεί κι έκανε λόγο για παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης στα έργα αναπλάσεων και για καλούς ρυθμούς απορρόφησης στα έργα που υλοποιήθηκαν το 2025.

Τέλος, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επιβεβαίωσε ότι συντάχθηκε με βάση στοιχεία του Ιουνίου του 2025 και πως έχουν ενταχθεί νέα έργα. Οσον αφορά τα χωριά αναφέρθηκε στην ΟΧΕ Ταϋγέτου και το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χωριά στις Δημοτικές Ενότητες Αριος, Αρφαρών και Θουρίας, ενώ παρατήρησε πως “στην 1η τροποποίηση που θα γίνει, θα φανεί το πραγματικό πρόγραμμα”.

