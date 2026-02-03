Δήμος Καλαμάτας: Μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής

Τελετή μνήμης προς τιμήν όσων εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944, στο παλαιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού, και ενταφιάστηκαν στην περιοχή των τότε Δημοτικών Σφαγείων, στη Δυτική Παραλία διοργανώνουν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου ο Δήμος Καλαμάτας, οι Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και οι συγγενείς των θυμάτων, στο Κοιμητήριο Καλαμάτας.

Η τελετή θα ξεκινήσει στις 10. 30 π.μ. με μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των εκτελεσθέντων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εντός του Κοιμητηρίου Καλαμάτας. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, ιστορική αναφορά στα γεγονότα της εκτέλεσης, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου. Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος θα μεταβεί στο μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του παλαιού στρατοπέδου του 9ου Συντάγματος Πεζικού, όπου θα καταθέσει λίγα άνθη.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1944

Παράλληλα, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 6 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Δήμος Καλαμάτας συνδιοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο στήριξης του δίκαιου αγώνα για την αναγνώριση της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης.