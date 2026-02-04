Αναπλάσεις Καλαμάτας: Αντιδράσεις για φωτισμό και κακοτεχνίες στη Δημοτική Επιτροπή

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», το οποίο εντάσσεται στην πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας».

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, στάθηκε στη σημαντική μείωση του αριθμού των στύλων φωτισμού σε σχέση με την αρχική μελέτη, κάνοντας λόγο για «κραυγαλέες αποκλίσεις», φτάνοντας έως και το 50%. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην προχειρότητα της πρώτης μελέτης, εκφράζοντας τη δυσπιστία του για τις μεγάλες αλλαγές που παρατηρούνται στις εργολαβίες. Αναφορά έκανε και στη συνεχή ανοδική τάση των αναθεωρήσεων όσο περνά ο χρόνος, κάτι που επισήμανε και ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος. Ο ίδιος αναγνώρισε κάποια θετικά στοιχεία του έργου, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε πρόβλεψη από τον Δήμο για τις θέσεις στάθμευσης που χάθηκαν, ώστε να εξασφαλιστούν εναλλακτικές λύσεις.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε ότι σε ορισμένες οδούς, λόγω στενότητας κρίθηκε αναγκαία η μείωση του αριθμού των φωτιστικών σωμάτων. Από την πλευρά του, ο πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Βασίλης Χρονόπουλος, παραδέχθηκε ότι υπήρξε λανθασμένη προμέτρηση στην αρχική μελέτη (εξαιρέθηκαν η Μακεδονίας και η Κλαδά), επισημαίνοντας ότι η πρώτη πρόβλεψη ήταν υπερβολικά πυκνή και θα οδηγούσε σε υπερφωτισμό. Ακόμα, γνωστοποίησε πως το ύψος των αναθεωρήσεων είχε προσδιοριστεί αρχικά στις 32.000 ευρώ, έχοντας φτάσει τα 761.000 ευρώ.

Από την παράταξη «Καλαμάτα Μετά» επισημάνθηκαν ακόμα ζητήματα κακοτεχνιών, κυρίως σε ό,τι αφορά την απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς και τις αποκολλήσεις κυβόλιθων σε νέα, κατά τα άλλα, έργα. Ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Σπύρος Χανδρινός, αναφέρθηκε στη μείωση του φωτισμού σε μια πόλη που, όπως σημείωσε, παραμένει σκοτεινή, ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του τόνισε ότι πολλές ράμπες παρουσιάζουν προβλήματα υψομέτρου, δημιουργώντας δυσκολίες στην πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

Ο κ. Κουτραφούρης ανταπάντησε ότι, με τον σχεδιασμό που υλοποιείται και τη συνολική εικόνα της πόλης, ο φωτισμός ενισχύεται, φέρνοντας ως παράδειγμα την οδό Ψαρών, όπου –παρά τις καθυστερήσεις– τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Σε ό,τι αφορά τα όμβρια ύδατα, ξεκαθάρισε ότι η δημιουργία νέων παρεμβάσεων προϋποθέτει την ύπαρξη αντίστοιχων αγωγών, κάτι που δεν είναι εφικτό σε κάθε σημείο.

Για τις ράμπες, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης σχολίασε πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και παλιότερα, έχοντας διορθωθεί στη συνέχεια με τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ανέλυσε το ιστορικό της κατάθεσης της πρότασης για το συγκεκριμένο έργο, τονίζοντας ότι οι αναθεωρήσεις πληρώνονται μία φορά και ότι είναι υποχρεωτικές, στο πλαίσιο της εξέλιξης και ολοκλήρωσης ενός τόσο μεγάλου έργου αστικής ανάπλασης.