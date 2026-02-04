Δύο νέα ευρωπαϊκά έργα για την ενέργεια στην Καλαμάτα - Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση

Δύο νέα ευρωπαϊκά έργα του προγράμματος LIFE Clean Energy Transition ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για παρεμβάσεις στον τομέα της θέρμανσης–ψύξης και των ενεργειακών ανακαινίσεων κατοικιών.

Πρόκειται για τα έργα LIFE CHIP-EU και LIFE HERMES, τα οποία εξασφάλισαν χρηματοδότηση έπειτα από υψηλή βαθμολογία στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές προσκλήσεις. Το LIFE CHIP-EU (Heating and Cooling Integrated Sustainable Plans) στοχεύει στην εκπόνηση ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου θέρμανσης και ψύξης για την Καλαμάτα, με έμφαση στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη μείωση εκπομπών και τον καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό σε δημοτικά κτίρια και υποδομές. Η συμμετοχή του Δήμου χρηματοδοτείται με περίπου 90.000 ευρώ και εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της πόλης για την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, το LIFE HERMES (Holistic Energy Renovation Management & Engagement Support) εστιάζει στις ενεργειακές ανακαινίσεις κατοικιών μέσω της δημιουργίας και πιλοτικής εφαρμογής υπηρεσιών τύπου onestop-shop.

Το έργο φιλοδοξεί να διευκολύνει τους πολίτες – ιδίως ευάλωτα νοικοκυριά– στην τεχνική καθοδήγηση, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη σύνδεση με επαγγελματίες. Για την Καλαμάτα προβλέπεται χρηματοδότηση περίπου 100.000 ευρώ για τον Δήμο και 40.000 ευρώ για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αειφόρος Πόλη».

Από τη δημοτική αρχή τονίστηκε ότι τα δύο έργα συμπληρώνουν το υφιστάμενο «ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο» της πόλης και μεταφράζουν τον στρατηγικό στόχο της Καλαμάτας ως Mission City σε πρακτικά εργαλεία σχεδιασμού, κοινωνικής στήριξης και ωρίμανσης επενδύσεων.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση διατύπωσε επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι παραμένει ζητούμενο το κατά πόσο τα έργα αυτά θα έχουν άμεσο και μετρήσιμο όφελος για την ίδια την πόλη και τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε η ανάγκη τα αποτελέσματα να μην περιοριστούν σε μελέτες και διαδικασίες, αλλά να οδηγήσουν σε χειροπιαστές παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα.