Η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας στην Ιταλία

Οι 33 μαθητές της χορωδίας, μαζί με τέσσερις συνοδούς εκπαιδευτικούς, τους Σταύρο Αράπογλου, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Ελένη Μητροπούλου και Στέφανο Γεωργακόπουλο, ταξίδεψαν στην Παβία και το Μιλάνο, συμμετέχοντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Παβίας, αφιερωμένη στον μεγάλο ποιητή Νικόλαο Ούγκο Φώσκολο και με τίτλο «Η Παβία συναντά την ελληνική μουσική».

Η κεντρική εκδήλωση, το Σάββατο 16 Μαΐου, ξεκίνησε στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, όπου οι συμμετέχουσες χορωδίες τραγούδησαν τον ελληνικό Εθνικό Ύμνο μπροστά στο άγαλμα του Φώσκολου. Στη συνέχεια, παρουσίασαν το πρόγραμμά τους στην επιβλητική αίθουσα εκδηλώσεων, έναν χώρο ιστορικά φορτισμένο και με θαυμάσια ακουστική. Η χορωδία του 2ου Γυμνασίου, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μουσικής Κωνσταντίνας Νικολοπούλου, παρουσίασε ένα πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και καντάδες, καθώς και γνωστά τραγούδια του έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου, ενώ μαθήτριες απήγγειλαν ποιήματα στην ιταλική γλώσσα. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στον ναό Santa Maria del Carmine, όπου ελληνικές χορωδίες παρουσίασαν εκκλησιαστικούς ύμνους σε νεανικό κοινό της πόλης. Την Κυριακή 17 Μαΐου, η χορωδία του 2ου Γυμνασίου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στον ελληνορθόδοξο ναό Santa Maria Podone και έψαλε ύμνους κατά τη διάρκεια της ακολουθίας. Στον ελεύθερο χρόνο τους, οι μαθητές, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τη Σκάλα του Μιλάνου και το Θεατρικό Μουσείο, να περιηγηθούν στο κέντρο του Μιλάνου και να θαυμάσουν τον καθεδρικό ναό (Duomo). Η συμμετοχή της σχολικής χορωδίας σε παρόμοιες διεθνείς εκδηλώσεις δεν αποτελεί μόνο μια μοναδική ευκαιρία καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά και ένα πολύτιμο μέσο για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, οι μαθητές διευρύνουν τους ορίζοντές τους, καλλιεργούν την ομαδικότητα και την αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν να κινούνται και να δημιουργούν σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον συνεργασίας και πολιτισμικών ανταλλαγών.

Οι μαθητές που συμμετείχαν είναι: Παναγιώτα Φιλία Αγγελάκη, Ελευθερία Αθανασοπούλου, Χριστίνα Αλεξοπούλου, Αναστασία Βασιλείου, Μελίνα Ελένη Ανδριανοπούλου, Κωνσταντίνος Βαγιακάκος, Βικτωρία Γκατζούρη, Διονυσία Δημητρακοπούλου, Ανδρέας Δούσης, Άγγελος Ζουζούνης, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Θεοδώρα Δημητροπούλου, Ιωάννα Ευδοκία Κακοτυλημένου, Νικόλαος Κακούρης, Εμμανουέλα Κυπαρίσση, Παναγιώτης Μπίτζας, Γαλάτεια Μπαρακάρη, Ηλίας Μποσμαλής, Κωνσταντίνα Μυλωνά, Όλγα Οικονομοπούλου, Μελίνα Γαργαλέτσιου, Πελαγία Φωτεινή Παναγουλέα, Δανάη Παπαβασιλοπούλου, Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος, Γεωργία Ειρήνη Ροΐδη, Ακυλίνα Αντρεΐνα Σαράτσι, Ελευθερία-Νίκη Σιψά, Χρήστος Σιψάς, Ελέσα Σουγλέρη, Δήμητρα Τσαπέκη, Όλγα-Μαρία Χριστοδουλοπούλου, Ελένη Λεβέντη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, το 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, για την υλοποίηση της δράσης, δέχτηκε πολύτιμη συνδρομή από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, το «Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου», καθώς και την εταιρεία ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε. (Κουτέλας Μενέλαος – Κουτέλας Χαράλαμπος), και τον Χρήστο Συκά για την τεχνική υποστήριξη των ηχητικών.