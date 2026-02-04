Καλαμάτα – Μεθώνη: Παρατείνεται η εκτροπή κυκλοφορίας στον δρόμο για Πύλο

Τη σύμφωνη γνώμη του εξέφρασε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος, για να δοθεί μια ακόμα παράταση, η 4η κατά σειρά, έως τις 31 Ιουλίου, για να συνεχιστεί η εκτροπή της κυκλοφορίας στον εθνικό δρόμο προς την Πύλο, από το Σουληνάρι ή από τη διασταύρωση προς Πύλα και Μπαλοδημέικα, προκειμένου να προχωρήσουν απρόσκοπτα, χωρίς κινδύνους στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, οι εργασίες για την κατασκευή 3 μεγάλων γεφυρών, στο πλαίσιο υλοποίησης του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς υπερψήφισαν οι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής και καταψήφισαν οι σύμβουλοι των μειοψηφιών.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος αποφάσισε: “Την Σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με το με αριθμό Β/Ε4/Φ17/13255/ 26-01-2026 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων, Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π.), Τμήμα Β: Κατασκευή Έργων Πελοποννήσου και νησιωτικής Ελλάδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικής Γραμματείας Υποδομών για την 4η παράταση ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας λόγω αποκλεισμού τμήματος της εθνικής οδού Ε.0.82, στο τμήμα Ι.Κ. Σουληναρίου ως Ι.Κ. Πανοράματος έως 31-07-2026, λόγω επικινδυνότητας εκσκαφών ορύγματος από χ.θ. 2+900 έως χ.θ. 3+450, στη ΓΕ03 του έργου «Οδικός άξονας Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου τμήμα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Σουληνάρι – Πύλος – Παράκαμψη Πύλου - Μεθώνη», σύμφωνα και με την 22/2025 (Α.Δ.Α: 9Υ58Ω1Β-64Ρ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου”..

Σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης που δημοσιεύτηκε στη “Διαύγεια”:

Εισηγούμενος το θέμα ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθμό Β/Ε4/ Φ17/13255/26-01-2026 έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ζητούσε την σύμφωνη γνώμη του για την παράταση της ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού τμήματος της εθνικής οδού Ε.0.82, στο τμήμα Ι.Κ. Σουληναρίου ως Ι.Κ. Πανοράματος έως 31-07-2026.

“Ο Δήμος μας συμφωνεί με την πρόταση για παράταση της ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας έως την 31-07-2026, λόγω της επικινδυνότητας που προκύπτει από τις εν εξελίξει εργασίες εκσκαφών ορύγματος στο τμήμα της εθνικής οδού, από χ.θ. 2+900 έως χ.θ. 3+450, στη θέση «Ξεριάς»”, ανέφερε ο δήμαρχος και σημείωσε: “Η στενότητα του χώρου, η έντονη κατά μήκος κλίση και το γεγονός ότι οι εργασίες εκσκαφής βρίσκονται σε εξέλιξη, καθιστούν προς το παρόν αδύνατη την ασφαλή απόδοση του συγκεκριμένου τμήματος της εθνικής οδού 82 στην κυκλοφορία. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας, όσο δυσχερής και αν είναι για τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής, είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας των διερχομένων και για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών, που θα εξυπηρετήσουν μελλοντικά τη σύνδεση και την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ωστόσο, ζητούμε από το υπουργείο Υποδομών να μεριμνήσει άμεσα κατά το διάστημα της διακοπής κυκλοφορίας για τα εξής: Την αποκατάσταση του αποκλεισμένου τμήματος της εθνικής οδού Ε.Ο. 82, στο τμήμα Ι.Κ. Σουληναρίου έως Ι.Κ. Πανοράματος. Τη συντήρηση των τεσσάρων γεφυρών του οδικού δικτύου, οι οποίες επιβαρύνονται καθημερινά, λόγω της αυξημένης χρήσης τους από βαρέα οχήματα. Τη βελτίωση της βατότητας των παράπλευρων οδών, μέσω των οποίων

διοχετεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Την ένταξη στο ανωτέρω έργο κατασκευής ΣΔΙΤ της παράκαμψης της πόλης της Πύλου, συνολικού μήκους 3,7 χιλιομέτρων, καθώς πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας, και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υλοποίησής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων, η ασφάλεια των πολιτών της Πύλου και των επισκεπτών της. Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω ενέργειες είναι απαραίτητες, ώστε να περιοριστεί η όχληση στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και η φθορά της υφιστάμενης υποδομής”.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Καφαντάρης, Γιώργος Ζεργιώτης, Ευσταθία Σπυροπούλου, Άγγελος Μπίζος και Σοφία Τσόπελα, ανέφεραν ότι δεν συμφωνούν και καταψηφίζουν την παράταση ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας έως 31-7-2026 και δήλωσαν: “Συμφωνούμε με την άμεση ολοκλήρωση των έργων που εκτελούνται στον οδικό άξονα Καλαμάτας - Μεθώνης και παράλληλα πρέπει να λάβουμε μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα κάποιες ώρες την ημέρα να δίνεται ο δρόμος σε κυκλοφορία για την διευκόλυνση των διερχόμενων και να βελτιωθούν οι παράλληλοι οδοί, ώστε να υπάρχει ασφαλής και γρήγορη διέλευση”.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Ηλίας Κανάκης ανέφερε: “Η θεσμική εκτροπή στον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μαζί του ο δήμαρχος αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον θεσμό σαν προσωπικό τους εργαλείο, τότε η αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε θέατρο σκιών. Δεν μιλάμε πλέον για ένα συμβούλιο που συζητά και αποφασίζει δημοκρατικά, αλλά για μια σκηνή όπου λίγοι επιβάλλουν τη θέλησή τους στους πολλούς.

Το πρόσφατο παράδειγμα με το κλείσιμο του δρόμου χωρίς επαρκή σχεδιασμό παρακαμπτηρίων είναι αποκαλυπτικό. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απόφαση που ελήφθη ερήμην τους, με πρόχειρο σχεδιασμό, και χωρίς καμία μέριμνα για τις συνέπειες στην καθημερινότητα και την οικονομική ζωή της περιοχής.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί να αποτελούν πεδίο ζύμωσης ιδεών και συμμετοχής, καταντούν διαδικασίες τυπικές, σχεδόν μηχανικές, όπου οι αποφάσεις περνούν σαν να πρόκειται για εταιρικό πρακτικό. Κι όλα αυτά με την πλήρη κάλυψη ή την ενεργή συμμετοχή εκείνων που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη θεσμική λειτουργία: του προέδρου και του δημάρχου.

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλώς αδιαφορία. Είναι θεσμική εκτροπή. Είναι περιφρόνηση απέναντι στους δημότες, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους. Είναι η μετατροπή ενός θεσμού που χτίστηκε για να υπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε προσωπικό εργαλείο διαχείρισης και επιβολής.

Η κοινωνία του Πύλου-Νέστορος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρακολουθεί σιωπηλή. Διότι κάθε φορά που κλείνει ένας δρόμος χωρίς σχέδιο, κάθε φορά που μια συνεδρίαση υποβαθμίζεται σε διαδικασία-σφραγίδα, κάθε φορά που οι δημότες αγνοούνται, κλείνει κι ένας δρόμος της δημοκρατίας. Και αυτοί οι δρόμοι δεν ανοίγουν εύκολα”.

Γ.Σ.