Παράπονα για θέρμανση, καθαριότητα και συνολική λειτουργία: Προβλήματα στο Μέγαρο Χορού

Η σύμβαση, συνολικού ύψους 297.000 ευρώ (99.000 ευρώ ετησίως), επικαιροποιεί τον αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας -με δαπάνες που περιλαμβάνουν επισκευές, θέρμανση, συντηρήσεις και καθαριότητα- χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό οικονομικό αντικείμενο. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση εκφράστηκαν προβληματισμοί από την αντιπολίτευση σχετικά με την κατάσταση του κτηρίου. Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος μετέφερε παράπονα πολιτών και χρηστών του χώρου για ελλιπή θέρμανση και ζητήματα καθαριότητας, τονίζοντας ότι πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός πολιτιστικού χώρου. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο Βασίλης Τζαμουράνης αναφέρθηκε σε παράπονα που καταγράφονται για τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης, θέτοντας θέμα ορθής αξιοποίησης των προβλεπόμενων πιστώσεων. Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη όχι μόνο διατήρησης της χρηματοδότησης αλλά και ουσιαστικής παρακολούθησης της ποιότητας λειτουργίας του Μεγάρου, καθώς πρόκειται για υποδομή που φιλοξενεί σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις και αποτελεί σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα. Από την πλευρά της δημοτικής αρχής δεν υπήρξε συγκεκριμένη τοποθέτηση επί των καταγγελλόμενων ζητημάτων λειτουργίας, με τη συζήτηση να περιορίζεται στην έγκριση της εισήγησης.

Τ.Αν.