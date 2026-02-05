Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύλου - Νέστορος

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Πύλου – Νέστορος στο συνολικό ποσό των 11.907.603,53 ευρώ, ψήφισε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο, σε συνεδρίασή του στις 30 Ιανουαρίου.

Εισηγούμενος το θέμα ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας είπε πως “το τεχνικό πρόγραμμα για το 2026, που φέρουμε σήμερα για ψήφιση, πιστεύουμε ότι μπορεί να υλοποιηθεί και καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσει”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Καφαντάρης ανέφερε πως “δηλώνουμε ότι τα έργα τα οποία έχουν συμπεριληφθεί προς υλοποίηση είναι στη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να υλοποιηθούν, μιας και πάνω από τα μισά είναι έργα τα οποία έρχονται από την δική μας δημοτική περίοδο. Επειδή όμως στο συνολικό ποσό του τεχνικού προγράμματος για το 2026 έχει συμπεριληφθεί και το ποσό της αύξησης κατά 50% και 35% της τιμής χρέωσης των δημοτικών τελών, για την οποία εμείς διαφωνήσαμε ως άδικη, άκριτη, αλματώδης, ηθικά και πολιτικά απαράδεκτη, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται οι αντοχές επιβίωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις συνέπειες της τις αυξήσεις στα είδη κατανάλωσης αλλά και από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και φυσικά του κόστους διαβίωσης.

Επειδή όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Δήμου και από την ΣΑΤΑ είναι μόνο με αναθέσεις και δεν ενοποιούνται σε ομοειδείς έργα, ώστε να γίνονται δημοπρασίες, άρα να έχουμε όφελος από τις εκπτώσεις που θα λαμβάνουμε, επειδή δεν υπάρχει όραμα για τον τόπο που να υλοποιείται από τον προγραμματισμό των έργων παρά μόνο κατατμήσεις με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, διαφωνούμε επί της αρχής στο συγκεκριμένο θέμα”.

Απαντώντας, ο δήμαρχος παρατήρησε ότι “η αναπροσαρμογή των τελών που αναφέρθηκε ο κ. Καφαντάρης, έγινε, διότι υπάρχει αύξηση της δαπάνης της διαχείρισης των απορριμμάτων, λόγω της μεταφοράς τους στην Καλλιρρόη και δεν υπάρχει καμία άλλη επιβάρυνση στους δημότες μας”.

Τα έργα με τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι:

Εργασίες επανάχρησης παλαιού Γυμνασίου Πύλου (υποέργο 2), 1.653.801,10 ευρώ. Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και ΓΕΛ Κορώνης (υποέργο 1) 1.172.737,11 ευρώ. Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο, 750.041,64 ευρώ. Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Πύλου – Νέστορος, 554.600 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Υάμειας – Χρυσοκελλαριάς (υποέργο 1), 480.499,24 ευρώ. Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Πύλου – Νέστορος, 434.611,19 ευρώ. Επισκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης κτηρίου Δημοτικής Κοινότητας Χώρας για τη δημιουργία Κοινωνικοπολιτιστικού Κέντρου, 377.101 ευρώ.

Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης, χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και έντυπου χαρτιού (υποέργο 5), 337.776 ευρώ. Μελέτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης, 217.700 ευρώ. Εργασίες ανακαίνισης των 6 ΚΕΠ του Δήμου, 211.420 ευρώ. Ανάπλαση οδού Νηλέως και Νότιας Στοάς, 124.413,66 ευρώ.