Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: “Πονοκέφαλος” η έλλειψη χρηματοδοτικού προγράμματος

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα των έργων του Δήμου για το 2026, ύψους 9.966.700, 93 ευρώ, ενώ ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος συμφώνησαν ότι η αυτοδιοίκηση στερείται χρηματοδοτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα καταψήφισε ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, “γιατί είναι μέρος του προϋπολογισμού”, όπως εξήγησε. Ο επικεφαλής και 4 σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας δήλωσαν “παρών”, ενώ υπήρξαν και 5 που το υπερψήφισαν.

Ο αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθανάσης που εισηγήθηκε το πρόγραμμα, ανέφερε ότι συντάχθηκε με τα δεδομένα στο τέλος του περασμένου Αυγούστου και παρατήρησε πως όσον αφορά τα νέα έργα θα υπάρχει εικόνα στην πρώτη μεγάλη τροποποίηση του προγράμματος.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Κατσούλης διαμαρτυρήθηκε ότι τα μεγάλα φορτηγά του έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη έχουν καταστρέψει δρόμους της περιοχής και ο κ. Κοντοθανάσης απάντησε πως η ανάδοχος εταιρεία έχει προσφερθεί να φτιάξει δρόμους και ότι θα της ζητήσουν να αποκαταστήσει αυτούς που έχει χαλάσει.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος μίλησε για κατάντια της αυτοδιοίκησης, που δεν έχει αυξημένη ΣΑΤΑ κι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, όπως ήταν ο “Θησέας” και ο “Φιλόδημος”, για να ενταχθούν νέα έργα. Επέκρινε την πρακτική των έργων κατόπιν ενεργειών δημάρχου, βουλευτών και υπουργών, κάνοντας λόγο για δήμους – ομήρους της κεντρικής εξουσίας.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης παρατήρησε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του θυμίζει την Κοινότητα Νέας Κορώνης, όταν ήταν πρόεδρος. Μίλησε για δημάρχους που έχουν γίνει επαίτες κι εκτίμησε πως το πρόβλημα ξεκινάει από την κεντρική διοίκηση.

Ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος παραδέχθηκε ότι η αυτοδιοίκηση στερείται χρηματοδοτικού προγράμματος και δήλωσε πως “είμαστε σε αναμονή νέου προγράμματος”. Παρατήρησε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με μελέτες, για να αξιοποιήσουμε προσκλήσεις χρηματοδοτήσεων, υποστήριξε πως “έχουμε πετύχει καλά πράγματα” και ότι η μεγάλη τροποποίηση του προγράμματος θα έχει νέα έργα.