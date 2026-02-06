Η Καλαμάτα επενδύει στο PeriAsty: «Έξυπνα» απορρίμματα και smart μετακίνηση

Το πρόγραμμα προβλέπει την εγκατάσταση «έξυπνων» κάδων και ψηφιακών εργαλείων που θα ειδοποιούν τις υπηρεσίες όταν γεμίζουν, επιτρέποντας καλύτερο σχεδιασμό αποκομιδής, μείωση κόστους και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου έργου υλοποιούνται πιλοτικές δράσεις smart mobility σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας: δυναμικά δρομολόγια θα ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις μαζικής προσέλευσης πολιτών, με τις «έξυπνες στάσεις» να ενημερώνουν το σύστημα σε πραγματικό χρόνο ώστε να ενισχύεται άμεσα η συγκοινωνία όπου υπάρχει ανάγκη.

Την έναρξη της νέας προσπάθειας γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου από τις Βρυξέλλες, όπου παρουσιάστηκε το έργο για την Καλαμάτα. Όπως σημείωσε, το PeriAsty αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που αναπτύσσει ο Δήμος τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία ήδη απέδωσε χρηματοδοτήσεις για επτά αμιγώς ευρωπαϊκά έργα. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις καλύπτουν κρίσιμους άξονες της αστικής μετάβασης: την εκπαίδευση και ενεργοποίηση της νέας γενιάς (Schoolheroz), την αστική καινοτομία και τον σχεδιασμό (PeriAsty), το Digital Twin της πόλης (Twinverse), εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (Genecity) και βαθύτερες ενεργειακές παρεμβάσεις (CEOS LIFE PDA).

Στο PeriAsty η Καλαμάτα συνεργάζεται με το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το MaasLab, το ΕΜΠ, την ERTICO και τις πόλεις Μασσαλία, Δουβλίνο και Σόφια, αξιοποιώντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές από διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα.

Όπως τόνισε ο Βασίλης Παπαευσταθίου, στόχος είναι τα ευρωπαϊκά εργαλεία να μεταφραστούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα για την πόλη και τους πολίτες, μέσα από μια συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, μάθησης και βελτίωσης, καθώς - όπως σημείωσε- «η πρόκληση και η ευθύνη είναι μεγάλη».