Δήμος Δυτικής Μάνης: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οκτώ κοινότητες

Οκτώ κοινότητες του Δήμου Δυτικής Μάνης κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 3 μήνες, μέχρι τις 30 Απριλίου, σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου.

Ειδικότερα, την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δημοτικών Κοινοτήτων Νεοχωρίου-Στούπας, Αγίου Νικολάου, Καρδαμύλης, Καρυοβουνίου, Πλάτσας, Νομιτσί, Αγίου Νίκωνα και Τραχήλας της Δ.Ε. Λεύκτρου του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενέκρινε με απόφασή του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας.

Η κήρυξη αποφασίστηκε “για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις, παράκτια διάβρωση), που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, σύμφωνα με έγγραφα του Δήμου Δυτικής Μάνης στις 2 και 3 του μήνα.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για 3 μήνες, ήτοι έως και 30 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.

Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι “η Δημοτική Κοινότητα Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Αβίας είναι ήδη κηρυγμένη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) έως την 14η Ιουλίου 2026, σύμφωνα με απόφαση του γ.γ. στις 7 Ιανουαρίου 2026”.