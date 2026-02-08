Απάντηση Κουμάντου σε δημοσίευμα για το Νεκροταφείο Καλαμάτας

Στο φύλλο της έγκριτης εφημερίδας σας της 6ης Φεβρουαρίου 2026, δημοσιεύεται σχόλιο του συντάκτη σας Γ.Σ με τίτλο «Διαμαρτυρίες για το νεκροταφείο» στο οποίο αναφέρεται ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί δυσκολεύεται να ανάψει ένα κερί εισερχόμενη στο κοιμητήριο από την πίσω πόρτα.

Σχετικά θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:

Η «πίσω πόρτα» του Κεντρικού Κοιμητηρίου είναι η είσοδος όλων των οχημάτων (φορτηγών μεταφοράς ογκωδών κλπ) επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτό καθώς και όλων των μεγάλων οχημάτων του Δήμου και των εργαζομένων στην καθαριότητα και στο πράσινο , οι οποίοι προσεγγίζουν έτσι με ταχύτητα και ευκολία τους διάφορους χώρους. Η πόρτα αυτή κατά το παρελθόν αφηνόταν ανοιχτή διαρκώς με αποτέλεσμα να υπάρχουν θλιβερά φαινόμενα εισόδου στο χώρο, ανάμεσα στα μνήματα, ανθρώπων με μηχανάκια, ποδήλατα κλπ με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η ασφάλεια όλων των εισερχομένων στο κοιμητήριο αλλά και να είναι εκτεθειμένα τα οχήματα και τα εργαλεία τους.

Συμφωνήσαμε λοιπόν με τους επαγγελματίες να ζητούν κάθε φορά να ανοίγει η πόρτα από τους εργαζόμενους του κοιμητηρίου. Επειδή κάποιοι κάτοικοι, που μένουν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, έχουν συνηθίσει να εισέρχονται από την πόρτα εκείνη, ήρθαν στο γραφείο του Δήμου, μας έδωσαν τα ονόματα και τα τηλέφωνά τους και ανοίγουν και σε αυτούς οι εργαζόμενοι του Κοιμητηρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό η κυρία που σας τηλεφώνησε μπορεί να έχει την ίδια προσωπική εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους στο κοιμητήριο, εφόσον είναι κάτοικος της περιοχής και δεν επιθυμεί να εισέρχεται από την κεντρική είσοδο του κοιμητηρίου αλλά από την πίσω είσοδο των επαγγελματιών (που πιθανώς είναι πλησιέστερα στην οικία της), αρκεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο κοιμητηρίων.

Συνεπώς δεν τίθεται ούτε ετέθει ποτέ θέμα «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης σας ΓΣ στο σχόλιο του, αλλά συναπόφαση επαγγελματιών και εργαζομένων στο κοιμητήριο και προσπάθεια εξισορρόπησης των διαφορετικών επιθυμιών των κατοίκων της περιοχής.

Οι εργαζόμενοι του Κεντρικού Κοιμητηρίου μοχθούν καθημερινά, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για την εξασφάλιση καθαρότερων, ασφαλέστερων και ευπρεπέστερων χώρων.

Πιπίνα Π. Κουμάντου

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και θεμάτων νομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας