eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026 12:55

Δήμος Καλαμάτας: Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Άη Γιάννη Καρβούνη

Γράφτηκε από την

Δήμος Καλαμάτας: Προχωρούν οι εργασίες κατασκευής της νέας δεξαμενής ύδρευσης στον Άη Γιάννη Καρβούνη

Premium Strom

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της νέας δεξαμενής υδροδότησης στον Αη Γιάννη Καρβούνη, στην Καλαμάτα.

Οι εν εξελίξει εργασίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον pρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Ανδρέα Καραγιάννη, αφορούν τη σκυροδέτηση των τοιχείων της δεξαμενής.

H νέα δεξαμενή υδροδότησης 8.300 m3, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο Καλαμάτας, έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορέα υλοποίησης έχει τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις