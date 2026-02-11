Εργασίες για τη δεξαμενή στον Αη Γιάννη Καρβούνη

Οι εν εξελίξει εργασίες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Ανδρέα Καραγιάννη, αφορούν τη σκυροδέτηση των τοιχείων της δεξαμενής. H νέα δεξαμενή υδροδότησης 8.300 m3, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο υποδομής για το Δήμο Καλαμάτας, έρχεται να ενισχύσει την ανθεκτικότητα του Δήμου. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», στην ενταγμένη Πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών ύδρευσης ΔΕΥΑ Καλαμάτας» με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 8.000.000 ευρώ -συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ- και φορέα υλοποίησης έχει τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.