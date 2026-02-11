Χριστίνα Καντζιλιέρη: Απαράδεκτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο γίναμε για μια ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές, με απαράδεκτες συμπεριφορές, προσωπικούς χαρακτηρισμούς, συνεχείς διακοπές, φωνές, διαμαρτυρίες μέσα σε ένα γενικό πανδαιμόνιο. Σε όλα αυτά συνυπάρχουν η προσωπική προβολή (μέσω διαδικτύου ή ΜΜΕ) και οι εσωτερικές έριδες των δύο παρατάξεων για την επόμενη μέρα, για τις έμμισθες θέσεις και τα ψηφαλάκια. Στο μόνο που θα συμφωνήσουμε με το Δήμαρχο είναι ότι όλο αυτό είναι ένα χάλι.

Στα δημοτικά συμβούλια υποτίθεται ότι παίρνονται αποφάσεις για τους πολίτες για να βελτιωθεί η ζωή και η καθημερινότητά τους. Τα έχουμε ξαναζήσει (σε διάφορα επεισόδια) αυτά σε προηγούμενα συμβούλια με τον κύριο Χειλά που ήταν σύμβουλος και πάλι στην παράταξη του κυρίου Τζαμουράνη.

Μη ξεχνάμε όμως πως τους εκλεγμένους συμβούλους που πορεύτηκαν προεκλογικά με τον Χειλά τους αγκάλιασε ο Δήμαρχος ξεχνώντας όσα του είχε πει σε προσωπικό πάλι επίπεδο.

Την κύρια και μεγαλύτερη ευθύνη για την εικόνα που παρουσιάζει το δημοτικό συμβούλιο την έχει ο πρόεδρος του ΔΣ. Φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνεται πως είναι πρόεδρος όλου του δημοτικού συμβουλίου και θα πρέπει να κρατάει ίσες αποστάσεις. Είναι ξεκάθαρο πως δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός και λειτουργεί ολοφάνερα υπέρ της συμπολίτευσης. Επειδή πλέον γνωρίζει πως δε μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία των δημοτικών συμβουλίων εξαντλεί την αυστηρότητά του στο πόσο χρόνο θα μιλήσει η αντιπολίτευση αγνοώντας τη προβοκατόρικη συμπεριφορά κάποιων συμβούλων της συμπολίτευσης.

Το γεγονός πως λειτουργεί ως δεξί χέρι του Δημάρχου αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από το γεγονός πως δεν διευκολύνει τη διαδικασία με τη μη θέσπιση μιας σταθερής μέρας και ώρας των δημοτικών συμβουλίων και ένα κανονισμό λειτουργίας που εκδικητικά απορρίπτει ακόμα και τις γραπτές ερωτήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους.

Το πόσο "σέβεται" τις δημοκρατικές διαδικασίες αποδεικνύεται και από την απαράδεκτη επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών και τη πρότασή του για δημιουργία επιτροπής (!!!) που θα μπορεί να καθαιρεί δημοτικούς συμβούλους που εκλέχθηκαν από τους πολίτες της Καλαμάτας. Δεν του φτάνει ο απαράδεκτος κανονισμός που υπάρχει σήμερα θέλει ακόμα χειρότερο. Ίσως να ονειρεύεται και ένα νέο Νόμο 4000 για το ΔΣ. Ο Δήμαρχος με τη στάση του συμφωνεί με αυτή την κατάσταση. Βέβαια αυτό δε μας προκαλεί εντύπωση όταν εν έτη 2026 οι αποφάσεις του Δημάρχου επηρεάζονται από κυβερνητικούς και άλλους παράγοντες (πχ παραχώρηση χώρου εργατικών κατοικιών, για τις απολύσεις εργαζομένων στο γηροκομείο, για την προβολή ταινίας στο φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, για την ανακήρυξη επίτιμου δημότη κ.α.) ή όταν λέει μίζερους όσους εξέφρασαν διαφορετική άποψη για το σποτ του καρναβαλιού.

Η ουσία από όλο αυτό το κακόγουστο παιχνίδι είναι ότι εμποδίζεται η όποια λειτουργία του ΔΣ να συζητηθούν ορισμένα σοβαρά θέματα. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι δύο παρατάξεις συμφωνούν στα μεγάλα και σημαντικά θέματα και «τρώγονται» για τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά. Όπως παλιότερα η ΝΔ- ΠΑΣΟΚ , όπως γίνεται τώρα στην Βουλή στο περιφερειακό συμβούλιο και αλλού.

Εμείς επιζητούμε την πολιτική αντιπαράθεση όσο οξεία κι αν είναι αρκεί να γίνεται πάνω στην ουσία σε θέματα που καίνε το λαό. Οι εργαζόμενοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματα τους. Πίσω από τις φωνές, επιχειρείται να ξεχαστούν τα πραγματικά προβλήματα.

Καλούμε τον λαό της Καλαμάτας να μην παγιδευτεί σε αυτό το θέατρο. Η Λαϊκή Συσπείρωση αρνείται να συμμετάσχει σε αυτόν τον αποπροσανατολισμό. Παραμένει η μόνη δύναμη που συγκρούεται με την πολιτική που υποβαθμίζει τις ζωές μας, προτάσσοντας τις ανάγκες των πολλών και όχι τις πολιτικές των λίγων και των σκοπιμοτήτων. Με σοβαρότητα και καθαρή πολιτική θέση, συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας και να παλεύουμε ενάντια στην υποβάθμιση της καθημερινότητάς μας.