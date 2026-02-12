Απάντηση Καρβέλα για το μόλο στη Γιάλοβα

“Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν ήταν φορέας υλοποίησης της συγκεκριμένης εργολαβίας και δεν είχε αρμοδιότητα στη διαχείριση, στην εκτέλεση ή στην επίβλεψή της”, επισημαίνει ο δήμαρχος.

Για την κατάρρευση τμήματος του μόλου στη Γιάλοβα και την ανατροπή φορτηγού οχήματος, διευκρινίζει ότι “το περιστατικό δεν σχετίζεται με εργολαβία του Δήμου” και σε σε ό,τι αφορά τον υποθαλάσσιο αγωγό της Μεθώνης παρατηρεί πως “υπάρχει τεκμηριωμένο αποδεικτικό υλικό τόσο για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του όσο και για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν”.

Αναλυτικά στην απάντησή του ο δήμαρχος Παν. Καρβέλας σημειώνει:

“Η δημοτική αρχή Πύλου – Νέστορος οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις και δημοσιεύματα που δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες σχετικά με το έργο αποκατάστασης ζημιών από την κακοκαιρία «Ζορμπάς» και την κατάρρευση τμήματος του μόλου στη Γιάλοβα.

Το έργο αποκατάστασης λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Την αποκλειστική ευθύνη επίβλεψης και υλοποίησης είχε η Διεύθυνση Λιμενικών Έργων του υπουργείου.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος δεν ήταν φορέας υλοποίησης της συγκεκριμένης εργολαβίας και δεν είχε αρμοδιότητα στη διαχείριση, στην εκτέλεση ή στην επίβλεψή της.

Όπως προκύπτει και από επίσημη ενημέρωση που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου, η εργολαβία διαλύθηκε και το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω διακοπής εργασιών και προβλημάτων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά την περίοδο 2020–2021.

Είναι απολύτως αναγκαίο να διαχωρίζεται η έννοια της χρηματοδότησης από την έννοια της αρμοδιότητας υλοποίησης. Το γεγονός ότι το έργο αφορούσε αποκαταστάσεις σε λιμενικές εγκαταστάσεις της περιοχής μας δεν σημαίνει ότι ο Δήμος ήταν ο εκτελεστικός φορέας του.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις που ανήκαν στην αρμοδιότητα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, όπως έργα οδοποιίας και φωτισμού στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Κορώνης και της Φοινικούντας, υλοποιήθηκαν πλήρως και χωρίς εκκρεμότητες.

Σε ό,τι αφορά τον υποθαλάσσιο αγωγό της Μεθώνης, υπάρχει τεκμηριωμένο αποδεικτικό υλικό τόσο για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του όσο και για τις παρεμβάσεις αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν.

Αναφορικά με την κατάρρευση τμήματος του μόλου στη Γιάλοβα και την ανατροπή φορτηγού οχήματος, διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα ανήκε σε εργολήπτρια εταιρεία του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία εκτελεί έργο υπογειοποίησης του ηλεκτρικού δικτύου στον παραλιακό οικισμό. Το περιστατικό δεν σχετίζεται με εργολαβία του Δήμου.

Η δημοτική αρχή αντιμετωπίζει κάθε ζήτημα που αφορά την ασφάλεια και τις υποδομές της περιοχής με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν αποποιείται ευθύνες, όπου αυτές της αναλογούν, αλλά δεν αποδέχεται και τη μετακύλιση ευθυνών που ανήκουν σε άλλους θεσμικούς φορείς.

Οι πολίτες δικαιούνται καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση. Η αλήθεια βασίζεται σε επίσημα στοιχεία και όχι σε ερμηνείες που συγχέουν αρμοδιότητες.

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος θα συνεχίσει να διεκδικεί από τα αρμόδια υπουργεία την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων και την ουσιαστική θωράκιση των λιμενικών μας υποδομών, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας”.