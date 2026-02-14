Από Δήμο Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ: Απειλή έκπτωσης στον ανάδοχο του νέου αγωγού Φ800 (βίντεο)  

Ειδική πρόσκληση με την απειλή της έκπτωσης, ετοιμάζουν Δήμος Καλαμάτας και ΔΕΥΑΚ στον ανάδοχο του πολύπαθου έργου του νέου αγωγού Φ800 μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Αυτό τόνισε χθες ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου ανακοίνωσε τα 7 συνολικά βραβεία που απέσπασε ο Δήμος στην τελετή των “Best City Awards 2026” και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις για δημοτικά ζητήματα.

Αρχικά, ο κ. Βασιλόπουλος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη συμπεριφορά της αναδόχου εταιρείας και σημείωσε: “Επειδή για το έργο αυτό θα έπρεπε να έχουν φθάσει ήδη οι σωλήνες εδώ και δεν έχουν φθάσει, σήμερα μίλησα με τον πρόεδρο και τον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΚ και τους είπα ότι πλέον το επόμενο βήμα από εμάς, θα είναι να στείλουμε την ειδική εντολή στον εργολάβο. Και να του βάζουμε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε πόσο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει τις εργασίες, διαφορετικά αυτή τη φορά θα προβούμε στη διαδικασία της έκπτωσης”.

Ο δήμαρχος εξήγησε πως “έχουμε πει τόσες φορές ότι είναι το σενάριο που πάντα προσπαθούμε να αποφύγουμε, διότι δυστυχώς, μετά για δύο χρόνια θα προσπαθούμε να βρούμε λύση για να προχωρήσουμε στον επόμενο και να κάνουμε νέο διαγωνισμό”, αλλά επισήμανε ότι “η υπομονή μας, όλων στη δημοτική ομάδα, έχει εξαντληθεί”.

Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2025 δεν έγινε ούτε ένα μέτρο του νέου αγωγού Φ800 στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία – όπου έχει φθάσει το έργο – προς την Καλαμάτα, καθώς αναμενόταν και αναμένεται ακόμα, τον 2ο μήνα του 2026, η καινούργια παρτίδα των σωλήνων από την Κίνα.

Γ.Σ.