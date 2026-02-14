1 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Καλαμάτας (βίντεο)

Για τη συνέχιση των δύο αντιπλημμυρικών έργων στον εθνικό δρόμο από τη Θουρία έως και τον Αντικάλαμο που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια, Δήμος και Περιφέρεια Πελοποννήσου αναζητούν χρηματοδότηση, όμως, ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις.

Αυτά επεσήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και ανακοίνωσε ότι στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ την ερχόμενη Τρίτη θα συζητήσουν για την προκήρυξη του διαγωνισμού για το αντιπλημμυρικό της οδού Ευριπίδου.

Αναλυτικά, για τις ζημιές από την κακοκαιρία και την αποκατάστασή τους ανέφερε: “Για να κάνουμε οποιαδήποτε αποκατάσταση, πρέπει να σταματήσει η βροχή, να στεγνώσουν οι καιρικές συνθήκες και να μπούμε στη διαδικασία να συντάξουμε τις οριστικές μελέτες. Εχουμε εξασφαλίσει ήδη 1 εκ. ευρώ και ξεκινάμε από την επόμενη εβδομάδα με μελετητές να βάλουμε προτεραιότητες και να ξεκινήσουμε και όπου χρειάζεται, θα υπάρξει και συμπληρωματική σύμβαση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις διαδικασίες. Το εκατομμύριο είναι δεδομένο. Σήμερα θα λάβουμε την απόφαση έγκρισης, την ένταξη του Δήμου Καλαμάτας και το επόμενο διάστημα θα συντάξουμε το τεχνικό δελτίο και ό,τι άλλο χρειάζεται”.

* Για τα αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια απάντησε: “Αναζητούμε χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο, εμείς και η Περιφέρεια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις. Γι’ αυτό άλλωστε και σταμάτησαν τα έργα αυτά”.

*Για τους κορμούς πλατανιών που φθάνουν στο Νέδοντα και τον κίνδυνο που προκαλούν, παρατήρησε: “Προφανώς και μας προβληματίζει. Πέρυσι αναθέσαμε εργολαβία, όπου συνεργείο πήγε πάνω, έκοψε τα νεκρά πλατάνια και τα απομάκρυνε και πρόπερσι είχαμε συνεργείο και προφανώς το παρακολουθούμε στενά. Μια χρονιά είχε κατεβάσει πόσα πλατάνια και κατέληξαν στη μαρίνα”.

* Για τα φώτα που ακόμα δεν λειτουργούν σε αναπλασμένα τμήματα στο κέντρο της Καλαμάτας, απάντησε: “Κάτι ανάλογο αντιμετωπίσαμε και με την Ψαρών, όπου έφθασε ο καιρός και τοποθετήθηκαν τα φωτιστικά σώματα. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει φωτισμένους τους στύλους, μόλις παραδώσει το έργο. Εμείς πιέζουμε και δρόμο – δρόμο φέρνει φωτιστικά και τοποθετεί. Το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν και αυτά τα φωτιστικά δεν έχουν συνδεθεί. Θα γίνει. Δεν είναι μόνο θέμα εργολάβου, είναι και θέμα σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ”.

* Για την περίπτωση να τοποθετηθούν κολονάκια, για να μην παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια, ο δήμαρχος δήλωσε: “Επιτρέπονται τα κολονάκια πάνω στα πεζοδρόμια, - δεν επιτρέπονται οι μπάλες -, βεβαίως υπάρχει σκέψη να τοποθετηθούν. Αυτά πάνω στην πλατεία 23ης Μαρτίου, νομίζω, μας δείχνει ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος και είναι ο μόνος δρόμος”.

*Τέλος, είπε ότι η ερχόμενη Τρίτη 17 του μήνα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μέρα κι εξήγησε: “Στη ΔΕΥΑΚ θα συζητήσουν για την προκήρυξη του διαγωνισμού για το αντιπλημμυρικό της Ευριπίδου, για την προμήθεια ενός νέου αποφρακτικού και για τη νέα εργολαβία για τις μικροσυνδέσεις κι επεκτάσεις δικτύου 2026 – 2027. Στη Δημοτική Επιτροπή την Τρίτη έχουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα, καθώς θα πάρουμε απόφαση για να υποβάλουμε πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση για τον πολυχώρο «Ηλέκτρα», την προγραμματική για το Μητροπολιτικό Μέγαρο, να υποβάλουμε και για το Ζουμπούλειο. Αλλη υποβολή που θα αφορά το ηλεκτρικό λεωφορείο και τα δύο ηλεκτρικά ΙΧ, άλλη υποβολή για τους ηλεκτρικούς φορτιστές. Και θα κάνουμε και άλλη συνεδρίαση μέσα στην άλλη εβδομάδα, για να πάρουμε απόφαση να υποβάλουμε πρόταση για τη βιοκλιματική ανάπλαση των 16 στρεμμάτων στον Κορδία”.

Γ.Σ.