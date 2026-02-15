Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

Η συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα στις 11 το πρωί και τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση ή μη του πρακτικού 2 για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε. Γαργαλιάνων» και για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε. Φιλιατρών». Έγκριση ή μη πρακτικού Ι για «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Τριφυλίας για τις Δ.Ε. Κυπαρισσίας - Αετού -Αυλώνος -Τριπύλης 2026». Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών - Εισήγηση επί αποτελέσματος που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, 32Α παρ. 2, περ. Γ’ του ν.4412/2016 (κατεπείγον), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε. Γαργαλιάνων». Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών - Εισήγηση επί αποτελέσματος που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, 32Α παρ. 2, περ. Γ’ του ν.4412/2016 (κατεπείγον), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Τριφυλίας και των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε. Φιλιατρών». Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης "Καπετάν Τέλλος Άγρας"». Έγκριση της απόφασης δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας. Τέλος, θα συζητηθούν και τρεις αιτήσεις πωλητών για αποζημίωση ζημιάς ΙΧ αυτοκινήτων από πτώση σε λακκούβα.

Κ.Μπ.