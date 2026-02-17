Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και υποδομών φόρτισης στην Καλαμάτα

Σημαντικό βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υπηρεσιών πραγματοποιεί ο Δήμος Καλαμάτας, καθώς στη Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να ψηφιστούν σήμερα δύο προτάσεις ένταξης (Έγκριση υποβολής πρότασης) στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Καλαμάτας».

Η πρώτη πρόταση αφορά την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τη διαμόρφωση ειδικών χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000 ευρώ με ΦΠΑ και προβλέπει την τοποθέτηση οκτώ διπλών φορτιστών ισχύος 2x22 kW, ενός ταχυφορτιστή 50 kW και ενός υπερταχυφορτιστή 150 kW σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, δημιουργώντας βασικές υποδομές για τη σταδιακή μετάβαση της πόλης στην ηλεκτροκίνηση και διευκολύνοντας την καθημερινή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων από κατοίκους και επισκέπτες. Η δεύτερη πρόταση, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ με ΦΠΑ, αφορά την προμήθεια τριών ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την αγορά ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου τουλάχιστον 25 θέσεων με δυνατότητα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία καθώς και δύο ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα του δήμου και μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και τις εκπομπές ρύπων. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης και σηματοδοτούν την είσοδο της Καλαμάτας στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, με στόχο μια πιο καθαρή, σύγχρονη και φιλική προς το περιβάλλον πόλη.