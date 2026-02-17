Για ψεύδη κατηγορεί τον Βασιλόπουλο ο Φαββατάς

Οπως αναφέρει, καλεί και προκαλεί τον δήμαρχο να δώσει στη δημοσιότητα το δήθεν έγγραφό του, “προκειμένου να αποδείξει την αλήθεια των καταγγελιών του ή να ζητήσει συγγνώμη, διαφορετικά, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πολιτικός ψεύτης και πολιτικός συκοφάντης”.

Ο κ. Φαββατάς επικρίνει και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζήτησε από το υπουργείο “να θεσπίσει επιτροπή «επίβλεψης» της συμπεριφοράς των δημοτικών συμβούλων και επιβολής αντίστοιχων ποινών, που θα φτάνουν μέχρι και την καθαίρεση εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων!!!”.

Αναλυτικά σε ανακοίνωση – απάντησή του ο Δ. Φαββατάς αναφέρει:

“Δυστυχώς, δεν έχουν τέλος τα ψεύδη και οι συκοφαντίες του Δημάρχου Καλαμάτας! Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Δήμαρχος δήλωσε πως δήθεν με έγγραφό μου προς το Υπ. Εσωτερικών ζήτησα την τιμωρία του ιδίου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιτίας των χαρακτηρισμών του Δημάρχου προς τον Δημοτικό Σύμβουλο, Σπύρο Χανδρινό. Ουδέποτε απέστειλα τέτοιο έγγραφο προς το Υπ. Εσωτερικών και φυσικά ουδέποτε ζήτησα την τιμωρία του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το μόνο που έπραξα ήταν να δώσω στη δημοσιότητα ένα δελτίου τύπου με τον τίτλο «Ντράπηκε και η ντροπή», προκειμένου να στηλιτεύσω την απαράδεκτη συμπεριφορά του Δημάρχου, ο οποίος αποκάλεσε τον κ. Χανδρινό «αλήτη» και «παλιόπαιδο» αλλά και τη στάση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων και της θέσης του και δεν προστάτευσε ούτε τη διαδικασία ούτε φυσικά και τον κ. Χανδρινό από τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς του Δημάρχου.

Αντίθετα, ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να του ζητηθεί καν η γνώμη του από το Υπ. Εσωτερικών και ενθυμούμενος προφανώς την επαγγελματική του ιδιότητα, ως πρώην αστυνομικός, και με τις ευλογίες του Δημάρχου ζήτησε από το Υπ. Εσωτερικών να θεσπίσει επιτροπή «επίβλεψης» της συμπεριφοράς των δημοτικών συμβούλων και επιβολής αντίστοιχων ποινών, που θα φτάνουν μέχρι και την καθαίρεση εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων!!! Το μόνο που ζήτησε το Υπ. Εσωτερικών από τον Πρόεδρο ήταν να τηρεί τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλώ και προκαλώ τον Δήμαρχο Καλαμάτας να δώσει στη δημοσιότητα το δήθεν έγγραφό μου προς το Υπ. Εσωτερικών, προκειμένου να αποδείξει την αλήθεια των καταγγελιών του ή να ζητήσει συγγνώμη. Διαφορετικά, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας πολιτικός ψεύτης και πολιτικός συκοφάντης”.